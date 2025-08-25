Actualidad

Telecinco busca salir del agujero con un nuevo programa en prime time con Santi Acosta y la productora de 'De Viernes'

por Roberto Jiménez

Telecinco prepara 'El precio de...', un formato que combinará el documental y el debate al puro estilo 'Hormigas Blancas' con Santi Acosta de director.

Santi Acosta presentará 'El precio de...'
Santi Acosta presentará 'El precio de...' | Mediaset

Telecinco sigue confiando fuerte en el mundo del corazón y además de '¡Vaya Fama!', el sustituto de 'Socialité', prepara también un nuevo espacio para el prime time que dirigirá Santi Acosta y que recuperará el espíritu de 'Hormigas Blancas'.

Así, Telecinco ha encargado a Producciones Mandarina ('De Viernes'), un nuevo espacio para el prime time con el título 'El precio de...', un formato que combinará el espíritu de 'Hormigas Blancas' con el de 'Paparazzi', la serie documental que Santi Acosta dirigió para Movistar Plus+ según avanza Poco Pasa TV.

'El precio de...' contará con un presupuesto más ajustado que los programas anteriormente citados. La intención es que este nuevo programa dirigido por Santi Acosta ocupe la noche de los miércoles y se estructure en dos partes diferenciadas: una primera con carácter documental con testimonios de periodistas, paparazzi y algún personaje relevante; y una segunda con un debate en plató con colaboradores.

Este nuevo programa de Telecinco llamado 'El precio de...' intentará mostrar cuánto valieron y qué repercusión tuvieron algunos de los temas y tramas más destacados de la historia del corazón en nuestro país.

Con 'El precio de...', Telecinco buscará salir del agujero en su prime time de otoño tras un mes de agosto catastrófico sin conseguir pasar del doble dígito en sus prime time. El nuevo programa de Santi Acosta se sumará a otras apuestas como 'La agencia', 'Supervivientes All Stars', 'De Viernes' y 'Bailando con las estrellas'.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

· · ·

Más Información

El reloj de arena y el logotipo de Telecinco

La crisis de Telecinco se salda con la peor semana de su historia y sin tiempo ya para evitar su mínimo histórico

Pedro Jiménez
Lista de concursantes oficiales de 'Supervivientes All Stars 2'

'Supervivientes All Stars 2025': El listado completo de todos los concursantes confirmados en Telecinco

El Televisero

Últimas noticias