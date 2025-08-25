Telecinco busca salir del agujero con un nuevo programa en prime time con Santi Acosta y la productora de 'De Viernes'

Telecinco sigue confiando fuerte en el mundo del corazón y además de '¡Vaya Fama!', el sustituto de 'Socialité', prepara también un nuevo espacio para el prime time que dirigirá Santi Acosta y que recuperará el espíritu de 'Hormigas Blancas'.

Así, Telecinco ha encargado a Producciones Mandarina ('De Viernes'), un nuevo espacio para el prime time con el título 'El precio de...', un formato que combinará el espíritu de 'Hormigas Blancas' con el de 'Paparazzi', la serie documental que Santi Acosta dirigió para Movistar Plus+ según avanza Poco Pasa TV.

'El precio de...' contará con un presupuesto más ajustado que los programas anteriormente citados. La intención es que este nuevo programa dirigido por Santi Acosta ocupe la noche de los miércoles y se estructure en dos partes diferenciadas: una primera con carácter documental con testimonios de periodistas, paparazzi y algún personaje relevante; y una segunda con un debate en plató con colaboradores.

Este nuevo programa de Telecinco llamado 'El precio de...' intentará mostrar cuánto valieron y qué repercusión tuvieron algunos de los temas y tramas más destacados de la historia del corazón en nuestro país.

Con 'El precio de...', Telecinco buscará salir del agujero en su prime time de otoño tras un mes de agosto catastrófico sin conseguir pasar del doble dígito en sus prime time. El nuevo programa de Santi Acosta se sumará a otras apuestas como 'La agencia', 'Supervivientes All Stars', 'De Viernes' y 'Bailando con las estrellas'.