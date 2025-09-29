Movistar Plus+ anuncia un pelotazo de ficción con la colaboración del CNI: estreno, capítulos y reparto completo

Movistar Plus+ pretende adentrarse en el complejo universo del espionaje español con un tono cosmopolita y humano en su nueva gran apuesta de ficción. Titulada 'El Centro', su estreno está previsto el próximo 9 de octubre. Y ojo, de forma completa.

Esta serie, que advierte con ser una de las producciones del otoño, constará de seis episodios de 50 minutos de metraje. Con ella, la plataforma busca reeditar el enorme éxito que tuvo 'La Unidad', la ficción de Dani de la Torre sobre una unidad antiterrorista de la Policía Nacional perteneciente a la Comisaría General de Información.

En 'El Centro' habrá, más allá del suspense, una combinación perfecta de acción, intriga y drama; ofreciendo una visión íntima, emocional y realista del mundo de la Inteligencia. Por un lado, explora los retos personales y profesionales a los que se enfrentan un grupo de integrantes de inteligencia del CNI en un mundo convulso. Y por otro, refleja el sacrificio personal sin reconocimiento.

Este título de ficción de 'Movistar Plus+ está creada por David Moreno (coguionista de emblemáticos series como 'El Inmortal' y 'Fariña') y dirigida por David Ulloa ('Ni una más', 'La chica de nieve'). El guion corre a cargo de David Moreno, Raúl López y Eva Saiz.

En cuanto al reparto de 'El Centro', el elenco artístico es de alto nivel con Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez. Además, se trata de la primera serie española que recibe la colaboración directa, en forma de asesoramiento, del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), a cuyo corazón se adentra.

Sinopsis y tráiler de 'El Centro', la potente serie de Movistar Plus+

Ambientada en la actualidad, pero con ecos de la Guerra Fría, 'El Centro' es un thriller de espionaje que se adentra en el desconocido universo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La trama arranca con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de Inteligencia rusos y lleva a los miembros del CNI a una carrera contrarreloj para desmantelarla, al mismo tiempo que intentan descubrir a un traidor entre sus filas.

La serie de Movistar Plus+ es una mirada íntima y coral a los desafíos que enfrentan los integrantes del servicio de inteligencia español, mientras navegan entre la lealtad, la traición y el deber.