Los 4 decisivos estrenos de Telecinco esta semana con los que se juega su estabilidad en la temporada

Tras el estreno de 'Supervivientes All Stars 2025' con datos de audiencia insuficientes para el reality (16,8% y 13,6%), Telecinco tiene en su cartera de estrenos cuatro apuestas que serán indispensables para la estabilidad de su temporada y, sobre todo, para revertir esa profundísima crisis. Una crisis que ha tocado fondo en agosto (8%) y que se está prolongando en lo que llevamos de septiembre (8,7%).

En primer lugar, 'El Tiempo Justo', que probablemente aspire a ser una de las ofertas más decisivas y la que debe preocupar en Mediaset en mayor medida. Y es que este nuevo formato, que supone el salto de Joaquín Prat a la tarde, tiene por delante el complicado reto de reflotar la franja y mejorar el maltrecho rendimiento del ya extinto 'Tardear'.

El cómo sea su acogida por parte del público condicionará los registros de Telecinco en su promedio diario. Si funciona satisfactoriamente, la cadena podrá obtener un impulso que sería recibido como un balón de oxígeno en Fuencarral; pero, si resulta ser un fiasco, agravará su crisis y colocará a la dirección en una encrucijada aún peor.

Esto en la tarde, donde el canal -destacamos- no levanta cabeza desde junio de 2023 tras el adiós de 'Sálvame'. Pero en el prime time también va a librar grandes desafíos con tres productos que se suman a 'Supervivientes All Stars' y que llegan también esta semana: 'El precio de...' con Santi Acosta, la serie 'La Agencia' y la nueva temporada de 'Bailando con las Estrellas'.

El primero de ellos, 'El Precio de...', a cargo de la productora de 'De Viernes', se estrena este lunes a las 23:00 horas con la entrevista a la exmujer de José Luis Ábalos. Se trata de un formato con el que Mediaset refuerza su compromiso con la actualidad y, especialmente, con el periodismo de investigación; apostando por contenidos que ofrecerán a los espectadores testimonios exclusivos, archivos inéditos y análisis en profundidad con colaboradores en un debate en plató.

El testimonio más temido por el exministro José Luis Ábalos en EXCLUSIVA en el gran estreno de #ElPrecioDe 💥



Esta noche a las 23:00h con Santi Acosta 📺 https://t.co/4Tog9qr7Rd pic.twitter.com/SuRJbQFbAk — Telecinco (@telecincoes) September 8, 2025

Por otro lado, 'La Agencia', la principal apuesta de ficción de Telecinco en esta primera parte del curso televisivo, buscará reeditar el buen estreno de 'La Favorita 1922' en marzo (17,1%), pero, eso sí, sin decaer de una forma tan salvaje, pues se despidió en julio con un 6,9% tras dos temporadas de 8 capítulos.

Protagonizada por Marta Hazas, Javier Gutiérrez, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Goya Toledo y Andrés Velencoso, entre otros, y con actores invitados de altísimo nivel en cada capítulo autoconclusivo (de un total de 13), esta comedia pretende luchar por el liderazgo en la noche de los miércoles (23:00 horas).

'La Agencia', adaptación de la emblemática 'Call My Agent', "es una apuesta muy importante para nuestro grupo y estamos muy orgullosos del resultado", dijo Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España en la presentación en el FesTVal de Vitoria.

⭐️ ¿Necesitas un representante? ⭐️



Bienvenidos a Rebecca Talent, una de las agencias de representación artística más importantes del país 🎥#LaAgencia el miércoles a las 23:00h GRAN ESTRENO en #Telecinco 📺 https://t.co/jdPNyBBs4L pic.twitter.com/bsoXDegOGG — Telecinco (@telecincoes) September 5, 2025

Por último, 'Bailando con las Estrellas', que regresa el próximo sábado, 13 de septiembre, con una segunda edición que vendrá a ser una de las grandes bazas de otoño en la cadena de Mediaset. Los participantes confirmados son Bárbara Rey, Pepe Navarro, Anabel Pantoja, Matías Roure, Sara Escudero, Jorge González, Manu Tenorio Iago García, Nerea Rodríguez, Nona Sobo, Tania Medina, Blanca Romero y Aless Gibaja. Y se enfrentarán al reto de aprender y ejecutar complejas coreografías de baile.

Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset, anticipó en el FesTVal que esta temporada será "apasionante" y supondrá un salto cualitativo en lo visual y escenográfico. "Es un programa en directo, con coreografías complejas interpretadas por concursantes que no son bailarines profesionales, lo que supone un reto inmenso. Es nuestra gran apuesta para este otoño y hemos dado un paso más en la parte artística y de realización", aseguró, dejando así clara la importancia de este formato para Telecinco.

Por su lado, el CEO de la productora Bulldog TV, Alfredo Ereño, remarcó el carácter de gran espectáculo televisivo que se le imprimirá al talent show: "Bailando con las estrellas es un programa complicado, pero muy disfrutable. Es como asistir a un espectáculo de Broadway".

🔴 ÚLTIMA HORA:



💃🏻🕺🏻 Primeras imágenes exclusivas de #BailandoConLasEstrellas con los ensayos de Bárbara Rey, Pepe Navarro, Aless Gibaja, Nerea Rodríguez y Manu Tenorio



📲 Todo en https://t.co/XuiU6I2FJd pic.twitter.com/HXHN4RSpy3 — El Televisero (@eltelevisero) September 2, 2025

Con todo, 'El Tiempo Justo', 'El Precio de...', 'La Agencia' y 'Bailando con las estrellas' aterrizan esta semana del 8 al 14 de septiembre con la ambición de sacar a flote a Telecinco en el peor momento de sus 35 años de historia.