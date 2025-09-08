El nuevo programa de Santi Acosta en Telecinco, en manos de la Justicia tras pedir Ábalos su paralización

José Luis Ábalos está intentando tumbar la emisión de 'El Precio de la Corrupción', el nuevo programa de Santi Acosta que se estrena en Telecinco este lunes con una explosiva entrevista documental a su exmujer Carolina Perles. El material (más de 16 horas de grabación) saldrá a la luz en la primera entrega y, presumiblemente, en las sucesivas.

Por ello, Ábalos ha emprendido acciones legales por lo que considera un delito contra el honor y ha reclamado a la Justicia paralizar la difusión de esa entrevista hasta que concluya la instrucción del famoso Caso Koldo. Y el Juzgado de Instrucción N.º 18 de Madrid ha decidido que se incoen diligencias previas contra el grupo Mediaset.

El propio José Luis Ábalos así lo ha anunciado en su cuenta de X, donde ha dado cuenta de que ha solicitado también las siguientes medidas cautelares: Orden de Alejamiento de 500 metros hasta 1 kilómetro respecto a su domicilio particular para periodistas o personal de Mediaset España y, sobre todo, la prohibición de la emisión de la entrevista a su exesposa, Carolina Perles, "hasta que finalice la instrucción judicial de la causa del Tribunal Supremo 20775/2020".

La Justicia deniega las medidas cautelares y Ábalos presenta recurso

Sin embargo, tras conocerse la postura de la Fiscalía, esas medidas cautelares han sido denegadas. No obstante, "la incoación de diligencias sigue su curso" y Ábalos, a fin de agotar todas las opciones, ha presentado "un recurso de Reforma Subsidiario de Apelación" que resulta difícil que vaya a prosperar antes del lanzamiento de esa entrevista a las 23:00 horas en Telecinco.

Frente a esa revocación, el exministro de Fomento asegura que permanecerá atento a las declaraciones y comentarios que se puedan verter en el documental 'El Precio de la Corrupción' (con esa entrevista a su exmujer y a otros rostros como Víctor de Aldama) y también a lo que se afirme en el plató con el debate que se va a plantear entre colaboradores "para valorar las correspondientes consecuencias judiciales".

En paralelo, José Luis Ábalos ha defendido sus acciones para abortar la entrevista realizada por Santi Acosta para el prime time de Telecinco: "Las medidas cautelares o la necesidad de cautela no son un capricho, son herramientas que diseñó el legislador para mitigar o neutralizar los riesgos procesales".

El Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid ha decidido que "se incoen Diligencias Previas" contra Mediaset España Comunicación S.A. por presuntos delitos contra mi derecho al honor por la emisión en la cadena de televisión TELECINCO del programa “El Precio de la Corrupción" y… pic.twitter.com/n5Vrg9Sc0Q — José Luis Ábalos (@abalosmeco) September 8, 2025

Por su parte, Santi Acosta, que ha recorrido los platós de Mediaset para cebar el estreno del formato, como 'El programa de Ana Rosa' o 'En boca de todos', ha dejado claro que esa entrevista se va a ofrecer con normalidad pese a los intentos de Ábalos por impedirlo.