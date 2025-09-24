Joaquín Prat sentencia en 'El Tiempo Justo' lo que se ha visto en 'Supervivientes': "Vergüenza ajena"

'El tiempo justo' con Joaquín Prat ha comentado en sus minutos finales la última gala de 'Supervivientes All Stars', que se saldó con Gloria Camila como primera salvada de la expulsión frente a Adara, Fani y Jessica y con una cruda guerra abierta entre Adara y Sonia Monroy.

"Qué importante es la actitud con la que uno llega al concurso. Estoy convencido de que Gloria tenía muchas ganas de 'Supervivientes'", ha reflexionado el presentador de las tardes de Telecinco. Y es que cree que la hija de Ortega Cano se encuentra en su mejor momento y que está remando muy a favor del reality.

"La nominación de ayer era muy fuerte con tres pesos pesados y se ha salvado la primera", ha subrayado Belén Rodríguez, destacando que ese indulto por parte del público es un claro indicativo de que Gloria Camila se ha convertido en una de las grandes favoritas de 'Supervivientes All Stars', con muchas opciones de llegar lejos.

Por otro lado, también se ha hablado de la cruzada que Gloria mantiene con Alejandro Albalá, al que señaló como "huevo sin sal" por su escasa participación en la convivencia. "La estrategia de muchos al principio es ponerse de perfil o esconderse detrás de una palmera y que pasen las semanas viendo cómo se colocan los grupos", ha apuntado Joaquín Prat. ¿Está Albalá siguiendo esa táctica?

Por último, 'El tiempo justo' ha reemitido las imágenes de la fuerte pelea entre Adara Molinero y Sonia Monroy, que parece haber despertado. Sonia y Miri la apodaron como "drama queen" a sus espaldas por el show que montó el fin de semana con su amago de abandono.

Al escucharlo en una de las asambleas, Adara estalló contra Monroy y Miri, partícipe de las críticas. "Me parecen dos víboras, que lo único que hacen es estar tumbadas echando veneno por su boca", soltó la madrileña. "La que me llama drama queen es esta señora de aquí (Sonia) que se pasa el día llorando por su ex de hace 80 mil años. Es un personajazo que se ha comido a la persona. Das vergüenza ajena, que tienes la edad de mi madre", prosiguió a gritos.

Frente a estos ataques de Adara, Sonia Monroy se encrespó: "Tú sí que das vergüenza ajena, mimada". Y es que la actriz clamó alto y claro anoche el favoritismo que existe con Molinero en 'Supervivientes'. Una agarrada a elevados decibelios que Joaquín Prat ha sentenciado haciendo uso de la misma expresión que se cruzaron entre ellas: "Vergüenza ajena".