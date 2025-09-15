Joaquín Prat se crispa y se mete en un jardín con lo que afirma de las protestas en La Vuelta: "Es inaceptable"

La manifestación propalestina que truncó la última etapa de La Vuelta Ciclista a España durante su último tramo en Madrid este domingo ha acaparado todas las mesas de debate este lunes. Joaquín Prat ha arrancado 'El tiempo justo' poniendo el foco en el aspecto menos pacífico de las movilizaciones para condenar el genocidio en Gaza. Pero no ha dudado en posicionarse claramente sobre lo ocurrido.

"El clima político que han generado nuestros políticos es tan absolutamente irrespirable e insoportable que uno ya no sabe realmente qué decir", ha comenzado advirtiendo el presentador de Telecinco tras repasar las reacciones del Partido Popular, que ha acusado a Pedro Sánchez de incitar a la ciudadanía a los disturbios, promoviendo el antisemitismo y ejerciendo violencia política al dinamitar el acto deportivo.

Joaquín Prat se moja de lleno con su análisis sobre lo ocurrido en La Vuelta

"Decía el director de La Vuelta Ciclista en España que es absolutamente inaceptable que se haya paralizado la última etapa, y lo es. Pero, para hablar de absolutamente inaceptable hay tantas cosas...", comentaba a continuación Joaquín Prat para pronunciarse sobre la crítica situación que el pueblo palestino continúa viviendo ante la perpetuada invasión del ejército israelí.

Joaquín Prat en 'El tiempo justo'

"Que haya matanzas diarias de palestinos en Gaza, que la comunidad internacional no tenga la misma contundencia con Israel, en la línea de lo que decía el presidente, como la han tenido con Rusia", ha sentenciado el conductor de 'El tiempo justo', que también ha querido condenar la naturaleza violenta de algunos participantes de la manifestación, poniendo en valor a quiénes han reivindicado de forma pacífica.

Y es que, los disturbios de este domingo se han traducido en 22 policías heridos y dos detenidos. "También es absolutamente inaceptable que la prueba reina de un deporte en nuestro país no pueda celebrarse porque unos deciden llevar la protesta mucho más allá", señalaba Joaquín Prat antes de volver a poner el foco en el trasfondo de la masiva movilización y la firme condena que une a la ciudadanía contra la matanza en Gaza.

"Lo que es desde luego muy aceptable es que la gente se movilice para protestar por lo que creen que es... Unos lo llaman genocidio, otros lo llaman matanza. Pero hay tantas cosas que son absolutamente inaceptables, y hemos llegado a tantos límites...", lamentaba el presentador de Telecinco, que ha recibido este lunes a Manu Carreño para analizar lo sucedido durante el evento.

"Creo que nos equivocamos si llevamos este debate tan solo a un escenario político de 'estás ahí o estás aquí'. Nos equivocamos porque esto es más una cuestión de sentido común, que tampoco es que abunde demasiado", advertía el periodista deportivo, adoptando también un tono crítico con los episodios violentos durante la manifestación.

"¿Hay alguien que vea estas imágenes y no piense que esto es una vergüenza? Son una minoría pero no por eso dejan de ser vergonzosos, condenables, denunciables y todo lo que digamos. Lo sabemos", ha sentenciado el presentador de 'El Desmarque'.

"Ahora, lo que de verdad es vergonzoso, y no se puede comparar en ningún debate con un podio improvisado o con que tiren vallas es lo que está pasando en la franja de Gaza y lo que está haciendo Israel. Y ante eso, es ante lo que miles y miles de españoles han salido a la calle pacíficamente para decir 'no estamos de acuerdo con eso'...", terminaba señalado Manu Carreño.