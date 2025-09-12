Joaquín Prat verbaliza alto y claro en 'El tiempo justo' quién debe ser la ganadora de 'Supervivientes All Stars'

Solo llevamos una semana de 'Supervivientes All Stars' y ya empiezan a haber los primeros favoritos. De hecho, Joaquín Prat no ha dudado en dejar claro en 'El tiempo justo' quién va a ser la ganadora de esta segunda edición con ex concursantes.

Todo se producía después de que en 'El tiempo justo' debatieran sobre si el amor que está demostrando tener Alejandro Albalá hacia Miri Pérez-Cabrero es verdadero o todo es estrategia para generar una carpeta y dar que hablar en los programas de televisión.

Y es que el programa de Joaquín Prat emitía unas imágenes en las que Miri iba a visitar a Alejandro Albalá a través de la ventanita que conecta Playa Armonía y Playa Caos y en la conversación el ex de Isa Pantoja aseguraba que sus compañeros querían separarles y por eso estaban intentando evitar que se vieran.

A la vuelta del vídeo, Marta López daba la cara por Alejandro Albalá diciendo que le daba pena como Miri estaba jugando con él porque quién de verdad le gusta es Noel. "A Miri no le hace falta forzar una carpeta para llamar la atención porque ha demostrado que es una buena superviviente haciendo bien las pruebas y nominando usando la estrategia", le replicaba Miguel Frigenti. "Pero si está jugando con lo de Froilán y no tiene nada con él", le espetaba Marta López.

Tras ello, tanto Frigenti como Alexia Rivas señalaban que lo que estaba haciendo Alejandro Albalá era una carpeta para generar tramas. "Lleva demostrando en toda su trayectoria que sin una mujer es la más absoluta nada y necesita colgarse de una mujer siempre para destacar", recalcaba Frigenti. "Yo creo que Albalá sería el colaborador perfecto para 'El tiempo justo' porque ve el tiempo justo para colgarse de una señora", añadía Alexia Rivas.

Después de escuchar a sus colaboradores, Joaquín Prat no dudaba en decir que para él es Miri quién debe hacerse con la victoria en esta edición. "Miri ha dejado claro que debería haber ganado su edición de 'Supervivientes' y no lo hizo y ha dejado claro que esta la va a ganar", sentenciaba el presentador.