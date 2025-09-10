Jesús Cintora no se corta nada al sentenciar lo de Mariló Montero y Broncano y remata dando en el clavo

La visita de Mariló Montero a 'La Revuelta' de David Broncano ha generado un auténtico aluvión de comentarios y críticas por quejarse de la falta de pluralidad en la parrilla de TVE y asegurar que la cadena pública está completamente alineada con el gobierno. El último en pronunciarse ha sido Jesús Cintora en 'Malas Lenguas'.

Todo empezaba cuando Javier Aroca pedía poder hablar de la sanidad y la educación pública. "Aroca, no estarás como Mariló Montero quejándote de la televisión pública de España", le decía Jesús Cintora a su tertuliano al ver que pedía que se pudiera atender a algunas de las denuncias por la mala gestión que se hacen en algunas comunidades o ayuntamientos sobre estos asuntos.

"Reconozco que ella es una experta porque ha trabajado en varias televisiones públicas y sabrá en cuáles han sido más plurales. Me da la impresión que ha trabajado en televisiones públicas bastante menos plurales que esta en la que estamos hoy", aseveraba entonces Javier Aroca sobre Mariló Montero.

A lo que Jesús Cintora no dudaba en poner sobre la mesa la paradoja de quejarse de que no puede hablar y no se les da voz a los periodistas de derechas mientras lo estaba haciendo en un programa de TVE como 'La Revuelta'. "Es llamativo esto de decir no se puede hablar y luego está hablando en la televisión pública actual. No le gusta pero está hablando y denunciando", soltaba el presentador soriano.

"Yo trabajo en esta televisión pública y digo lo que me da la santísima gana. También decía lo que me daba la santísima gana en otro programa de esta cadena contigo pero con otra dirección y nos cerraron el programa. ¿Te acuerdas?", insistía Javier Aroca en alusión a la cancelación de 'Las cosas claras' en 2021.

"Como no me voy a acordar. ¿Pero se lo dices a Mariló esto?", le preguntaba Cintora. "A quién lo quiera escuchar", aseveraba el tertuliano. "Saludos Mariló, pero el toro sufre y algunos también sufren viendo esta televisión que por cierto va luego muy bien de audiencia", apostillaba el presentador.

El claro mensaje de Jesús Cintora a Mariló por lo que dijo de los toros

Después era Sarah Santaolalla la que tomaba la palabra para dejar claro que "yo trabajo en esta televisión pública y digo lo que me da la gana excepto cuando le molesta a los amigos de Mariló, este es el problema de algunos que ellos quieren controlar lo que no tienen". "Me gustaría que Mariló fuera igual de dura con Telemadrid u otras cadenas que hacen una miseria de datos y además hacen un trabajo bastante poco riguroso, quizás se llama éxito porque cuando estaba Mariló hacía mucho menos", añadía la tertuliana.

"Yo soy un ejemplo de que en esta televisión, en Televisión Española, digo con absoluta libertad lo que me parece, desde el respeto, lo que pienso, con datos e información y estoy agradecida por ello", añadía por su lado Marta Gómez Montero. Y finalmente Jesús Cintora le lanzaba un último dardo a Mariló Montero por lo que dijo de los toros. "Tengo algo que decir, lo siento mucho, porque yo con los animalitos, Mariló el que no puede decir es el toro", sentenciaba.