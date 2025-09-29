Iván Rojo, el primer expulsado de 'OT 2025' en su gala 2 según los usuarios de la encuesta

Este lunes 29 de septiembre, Prime Video ofrecerá la Gala 2 de 'OT 2025' a partir de las 22:00 horas. Y no será una gala cualquiera pues será la primera en la que uno de los dos nominados será expulsado. Así, Claudia Arenas e Iván Rojo se juegan su continuidad en la academia.

Tras haber sido nominados la semana pasada por el jurado junto a Judit y Max, Clauda e Iván fueron los que se quedaron en manos de la audiencia después de que los otros dos concursantes fueran salvados por los profesores y por sus compañeros respectivamente.

Para tratar de permanecer en la academia, Claudia Arenas e Iván Rojo tratarán de conquistar a la audiencia con la que puede ser su última actuación en el plató de 'OT 2025'. La alicantina interpretará "El sitio de mi recreo" de Antonio Vega al piano mientras que el vallisoletano versionará "It´s my life" de Bon Jovi.

Pero parece que esta primera expulsión de 'OT 2025' está clara. Desde el principio el público parece no querer a Iván Rojo en la academia y más después de sus últimas polémicas declaraciones cuestionando las lenguas cooficiales de nuestro país como el catalán, el gallego o el euskera.

Así, según los usuarios que han votado en la encuesta de El Televisero, Iván Rojo será el primer expulsado de 'OT 2025' para el 70% de los lectores. Mientras que Claudia Arenas sería la expulsada para el 30%.

Habrá que esperar a este lunes por la noche. Mientras tanto puedes seguir votando en nuestra encuesta ¿Tú quién quieres que sea el primer expulsado de esta edición de 'Operación Triunfo'? ¡Puedes votar aquí!