Iñaki López solo necesita tres fotos para desmontar la barbaridad de Ayuso sobre las protestas en La Vuelta

Isabel Díaz Ayuso continúa firme en su tarea de desprestigiar la condena social contra el genocidio que Palestina vive a manos del ejército israelí cada día. Si bien primero llamó la atención a RTVE por sus muestras de apoyo a Gaza, ahora ha vinculado a los protestantes propalestinos que se manifestaron en La Vuelta de Bilbao con ETA. E Iñaki López no ha tardado en tomar sus redes sociales para contestarle.

"Estamos esperando a que RTVE haga lo mismo que en Gaza por los problemas del periodismo en Nicaragua, Venezuela, Rusia, China o Corea del Norte", escribió la presidenta madrileña en X ante las muestras de apoyo del ente al pueblo de Gaza. Y su respuesta a la movilización que paralizó este miércoles la vuelta ciclista en Bilbao debido a la participación del equipo Israel-Premier Tech no se ha hecho esperar.

Iñaki López echa por tierra lo último de Ayuso sobre Palestina usando tan solo imágenes

Isabel Díaz Ayuso tomaba de nuevo su perfil de X este jueves para cargar contra los manifestantes con una dura acusación. "Han expulsado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cualquier otra autoridad nacional del País Vasco. Y una vez en la Historia de la vergüenza, se someten a los etarras", publicaba la dirigente del PP vinculando a los protestantes propalestinos con el grupo terrorista.

Han expulsado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cualquier otra autoridad nacional del País Vasco.



Y una vez en la Historia de la vergüenza, se someten a los etarras.



Cobardes que se ceban con los deportistas, artistas… Y por supuesto, son antisemitas y odian éxitos… pic.twitter.com/ksyL8bAlDQ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 4, 2025

"Cobardes que se ceban con los deportistas, artistas… Y por supuesto, son antisemitas y odian éxitos españoles como La Vuelta", sentenciaba la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una nuevo desplante contra la "izquierda antisemita" que Iñaki López no ha dudado en recoger también a través de su perfil de X, optando por la ironía para responder a la peligrosa teoría de la popular.

Dios mío… la ETA ha tomado Londres! pic.twitter.com/jVX0xpVs4f — Iñaki López (@_InakiLopez_) September 4, 2025

"Dios mío… ¡La ETA ha tomado Londres!", publicaba el conductor de 'Más vale tarde' con sorna en la plataforma junto a imágenes de protestantes propalestinos en la capital de Reino Unido. "¡Y Nueva York y Tokio!", añadía en referencia al resto de imágenes, que recogen la respuesta mundial ante el genocidio que continúa avanzando en el territorio palestino.