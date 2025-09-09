Iñaki López entra a mojarse en estos términos sobre Alcaraz tras meterse en un jardín con Trump

'Más vale tarde' analizaba este lunes los abucheos que recibió Donald Trump cuando se le enfocó en la grada de la final del US Open 2025 que ganó Carlos Alcaraz. Algo sobre lo que Iñaki López no dudaba en expresar su opinión tras ver lo sucedido.

El programa de La Sexta se fijaba en algunos de los motivos por los que quizás Donald Trump recibió un fuerte abucheo como es el hecho de que el torneo se jugaba en Nueva York, territorio demócrata y donde pretende desplegar a la Guardia Nacional.

Pero si en algo se fijaba Iñaki López es en las críticas que ha recibido Carlos Alcaraz por lo que ha dicho de la presencia de Donald Trump. Y es que el tenista murciano se pronunció sobre el presidente americano en los micrófonos de Antena 3.

Así, cuando el corresponsal de Antena 3 Noticias en EEUU le preguntaba si había influido la presencia de Donald Trump, Alcaraz aseguraba que "no ha influido, pero es un privilegio para el tenis y para el torneo tener a alguien como Trump, el presidente apoyando el torneo y el tenis".

"He visto que le estaban poniendo a caer de un burro a Carlos Alcaraz por decir que para él era un privilegio que el presidente de EEUU estuviera en la pista de tenis, pero no sé si tenía mucho margen", reaccionaba Cristina Pardo de primeras.

"Es que qué va a decir, sino quieres acabar en Guantánamo. Aparte no le vamos a pedir una responsabilidad y una crítica social a un jugador de tenis que tiene 21 años, es absurdo", apostillaba Iñaki López. "Es que tampoco es necesario que todo el mundo hable de todo", incidía Cristina Pardo.

Finalmente, Iñaki López dejaba una última reflexión. "Es que pedirle a Alcaraz que abandere la resistencia contra Donald Trump en Estados Unidos, me parece que hay otras personas más indicadas para ello que un jugador de tenis, al que le damos la enhorabuena", concluía.