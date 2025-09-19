Eva González avanza en exclusiva la gran novedad de la nueva edición de 'La Voz' para luchar contra 'De Viernes'

La nueva edición de 'La Voz' en Antena 3 llega cargada de novedades, que estrena su duodécima temporada a partir de este 20 de septiembre de 2025 con renovadas sorpresas, nuevos coaches y la habitual emoción que acompaña a cada audición y sucesivas fases para luchar contra 'De Viernes', su principal competidor en la noche de los viernes. Eva González regresa por séptima vez al frente del formato, convirtiéndose así en la presentadora más veterana del formato, al superar a Jesús Vázquez.

Las sillas de los coaches girarán esta temporada con cuatro nombres que mezclan veteranía y novedad: Malú y Pablo López repiten su papel, mientras que se incorporan como nuevos rostros Sebastián Yatra y Mika, que sí habían sido coaches en el formato de niños. Por su parte, Malú sigue siendo la coach con más ediciones a sus espaldas y repite por novena vez. Pablo López le sigue de cerca con 7 ediciones, siendo los dos coaches más veteranos.

En cuanto a las novedades que marcarán la mecánica de esta edición, 'La Voz' introduce este año tres cambios significativos: el “Megabloqueo”, que permitirá a un coach bloquear a sus tres compañeros si todos giran por un mismo talento; el “Botón del Arrepentimiento”, para dar una segunda oportunidad a alguien inicialmente descartado; y la opción “Llego y canto”, donde algunos aspirantes son llevados al plató sin preparación previa para enfrentarse a las audiciones de improviso.

Con todas estas cartas sobre la mesa, 'La Voz' se prepara para una temporada que aspira a atrapar de nuevo al público, renovando lo necesario pero manteniendo aquello que ha convertido al programa en el talent show más impresionante de la televisión. ¿Cómo se ha preparado Eva González para esta nueva edición? Hablamos con ella en exclusiva durante la presentación de la nueva temporada, en el Festval.

¿Qué tal estás, Eva?

Muy bien, encantada de estar en Vitoria un año más presentando las novedades que traemos esta temporada de 'La Voz' y reencontrándome con el público de Vitoria que me encanta.

¿Cuántas temporadas llevas ya a tus espaldas de 'La voz'?

Creo que son siete.

¿Cómo afrontas esta nueva temporada?

Con mucha ilusión, con nervios también.

¿Sigues teniendo nervios?

Sí, sí, sigo asombrándome de la magnitud del escenario cuando pasan las audiciones y piso el escenario por primera vez en la temporada, sigo asombrándome, de verdad, es un escenario enorme, ya lo sabéis, el más grande de Europa y el segundo más grande del mundo y todavía me sobrecoge, sí.

De esta temporada, lo que más nos ha llamado la atención es el megabloqueo. Cuéntanos que más novedades tráeis para luchar contra la competencia

Aquí pasa de todo ya. Tenemos bloqueo, súper bloqueo, mega bloqueo y el "llego y canto", que es muy especial. El súperbloqueo lo conocéis, pero el mega bloqueo se podrá usar cuando estén los cuatro coaches dados la vuelta porque quieren al aspirante en su equipo. Entonces, uno de ellos puede pulsar el botón y mega bloquear a los demás, es decir, se queda él solo y el aspirante se tiene que ir con él. Ese es el mega bloqueo. No sabes la locura que se monta, es alucinante. Y luego está el "llegó y canto". Esto es que cuando el aspirante se presenta en algún momento de su vida al casting, se le dice que no está dentro, pero sí que nos compinchamos con la familia o con un amigo para traerlo al plató sin que él lo sepa y le tapamos los ojos y no sabe dónde está. Cuando se le quita la venda de los ojos, se encuentra en el plató de 'La Voz' y tiene la opción de si quiere audicionar ese día o no.

¿Y los coaches sí que saben esta situación?

Los coaches no lo saben porque el escenario es tan grande, el sonido de la parte de los coaches lo quitamos, yo hablo más en voz baja y se coge por el micro solamente y ellos no escuchan nada, o sea que es sorpresa para el talent y para ellos.

Eva, ¿has fantaseado alguna vez con presentarte?

Mira, tengo mucha imaginación, pero tanta imaginación como para cantar bien, no. Es que canto muy mal.

Pero sí que habrás pensado con quién te irías

Nunca, porque además no me puedo poner en ese caso. Sí que es verdad que qué guay sería poder cantar y a mí me encanta la música, me encantaría, pero como no sé cantar no me pongo en ese caso y luegp, para mí, no sería fácil, porque son cuatro amigos los que están ahí. Zapatero a tus zapatos. Cada uno que se dedica a lo que hace, que va mejor.

Ficháis como asesores a jovenes artistas como Chiara o Joaquina. En el caso de Chiara, os reencontráis porque ella estuvo en el concurso.

Reencontrarme con Chiara va a ser muy bonito, también desde otra posición y todo. Pues para que veáis lo importante que es 'La Voz', que no ganó. Sin embargo, mira dónde está. Es un escenario que te da muchísimas posibilidades, te ve mucha gente, te hace creer más en ti, coger confianza y tener claro también si quieres tirar por ese mundo o no.

Eva, ¿cómo valoras el liderazgo de 'La Voz' y cómo afrontas esta nueva temporada contra 'De Viernes'

Con mucho agradecimiento. Ya habéis escuchado antes a Carmen Ferreiro. Cada mucho tiempo sale un formato que es un killer, como a ella le gusta llamarlo, un Ferrari de la televisión, y hemos tenido la suerte de tenerlo en Antena 3 y de que siga después de 12 temporadas. Yo llevo presentando siete, que siga líder de audiencia, eso pasa muy pocas veces en la vida, así que yo me siento agradecida y súper orgullosa de pertenecer a este equipo.

Y si pudieras megabloquear a todos los presentadores y presentar tú un formato ¿cuál sería?

Cuando Jesús Vázquez presentaba 'La Voz' en Telecinco, siempre pensaba que es el programa soñado por todo presentador, porque tienes la parte más emocional, de estar con la familia, luego pasas a la parte más profesional, de estar en el escenario, y luego también tienes lo que, al menos a mí, como presentadora, más me gusta, que son los directos. Y fíjate, sin esperarlo y sin imaginarlo nunca en la vida, se cumplió mi sueño, así que, virgencita, que me quede como estoy.