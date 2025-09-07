Entrevista: Sandra Barneda dice qué concursante de 'Supervivientes All Stars' es un "campanazo" y lo que piensa del regreso de Lydia Lozano

Telecinco ha estrenado oficialmente la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', siendo el estreno menos visto de su historia y con una polémica jamás antes vista. Pero antes de entrar en detalle en esto último, el concurso ha traído de vuelta a 14 leyendas del formato como son Gloria Camila Ortega, Adara Molinero, Iván González, Fani Carbajo, Noel Bayarri, Sonia Monroy, Alejandro Albalá, Carlos Alba, Elena Rodríguez, Kike Calleja, Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina, Rubén Torres y Jessica Bueno.

Presentado nuevamente por Jorge Javier Vázquez, quien reapareció con un notable cambio físico tras una operación estética, junto a Sandra Barneda y Laura Madrueño, el programa se estrenó la pasada noche del jueves 4 de septiembre y aunque la intención de la productora era hacernos disfrutar del mayor juego al que se habían enfrentado los concursantes, esto no pudo ser posible, aunque prometen traer de vuelta clásicas pruebas de aventura extrema como son la "Noria Infernal" o el "Triángulo de Fuego", para intensificar la convivencia.

El esperado arranque no transcurrió como se planeó por un motivo clave: la comunidad garífuna, población autóctona de los Cayos Cochinos, se manifestó pacíficamente en la playa elegida para las pruebas, denunciando que la producción amenaza el hábitat de la tortuga carey, una especie en peligro de extinción que desova en esa zona en esta época del año. Ante esta presión, las autoridades hondureñas y la policía local intervinieron y la organización del programa se vio obligada a cancelar los míticos saltos desde el helicóptero, el "juego de barro" y la "Noria Infernal".

Jorge Javier Vázquez explicó en directo que el plan del primer programa tuvo que ser reinventado por completo, destacando que las pruebas previstas no podían llevarse a cabo. Ante la imposibilidad de realizar las dinámicas tradicionales, la producción improvisó: los concursantes entraron directamente en la palapa, se alargaron los debates personales y se organizó una prueba de líder con troncos como único escenario. Alejandro Albalá fue declarado primer líder tras resistir colgado de un palo durante más de once minutos.

Y aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre la última hora y si esta situación va a afectar al resto del concurso, lo que está claro es que Sandra Barneda tendrá que lidiar con la nueva realidad de los supervivientes a partir del estreno de 'Conexión Honduras', en el que conectará con los Cayos Cochinos desde Madrid. Con la presentadora hemos hablado en exclusiva durante la celebración del Festval de Vitoria, al que se ha desplazado El Televisero. Sandra Barneda ha querido opinar sobre algunos de los concursantes y el regreso de Lydia Lozano y Nagore Robles a Telecinco.

Sandra Barneda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?

Viene muy fuerte 'Supervivientes All Stars', viene cargado de novedades, declaración de intenciones de que no solo la dotación va a ser menor, sino que va a haber unas pruebas mucho más duras.

Va a haber una penitencia para los concursantes, que van a elegir entre ellos.

Sí. Y el Altar de Poseidón, que va a marcar bastante y sobre todo va a ser importante para el público. Se la juegan, ellos creen que pueden, pero veremos si lo consiguen.

Habéis cerrado el casting con Adara después de todo lo que pasó el año pasado.

Lo pasó muy mal, pero yo creo y he hablado bastante con ella, que es verdad lo que ha dicho, que no estaba en su mejor momento y ahora super bien, 'Supervivientes' es muy mental. Entonces, si tú no estás fuerte de cabeza, es muy difícil sostener.

Es importantísima esta edición porque llega en otoño. Es la primera vez que esto ocurre y llega en un momento duro para Telecinco. Sin embargo, 'Supervivientes' es un salvavidas, nunca mejor dicho. ¿Cómo valoras tú también todo esto? La influencia de 'Supervivientes' y la situación actual de Telecinco.

A ver, valorar... yo te puedo decir que estoy en un programa que es líder de audiencia, que he estado en programas que no son líderes de audiencia y que las etapas se tienen que encajar. Y bueno, hay veces que estás abajo y otras veces estás arriba, pero nunca puedes estar abajo siempre, ni nunca arriba. Entonces, son etapas. Yo creo que hay que encajarlas y hay que mejorar y estoy convencida de que lo vamos a hacer, ¿sabes?

Otro movimiento de la cadena para reflotar las audiencias es el regreso de Lydia Lozano a la cadena. ¿Qué crees que aportaría un personaje como Lydia en la cadena? Que además va a ser colaboradora de 'Supervivientes All Stars'.

A ver, a Lydia la conocemos todos, tiene su sentido del humor, sabe mucho de televisión. Poco puedo decir que la gente no sepa de Lydia Lozano. Yo creo que aportaría su propio carisma. Y además le gustan los realities. Hombre, Lydia es cañera.

Otra que vuelve también, por cierto, es alguien a quien tú quieres mucho y es Nagore. Va a presentar 'Uno de GH20', que es la primera vez que un reality va a mostrar la fase previa al propio reality. Y está también muy ilusionada. Nos decía además que se quiere postular para ser presentadora de los debates de 'Gran Hermano'.

Oye, pues genial. Yo creo que la vuelta de Nagore está muy bien, que a ella además le hace muchísima ilusión, que lo viva, que lo disfrute, que es lo importante. Y a ver, además, es que es un formato que le va al pelo. Ella sabe lo que es presentarse a un casting de un reality, aunque hace mucho, pero sabe lo que se vive, sabe cómo se vive y creo que ser presentadora de un programa así le da credibilidad a 'GH', una credibilidad y también una emoción extra.

Para terminar, tenemos un casting potentísimo en 'Supervivientes All Stars'. ¿Quién es la concursante que más te ha sorprendido que haya decidido dar el paso de volver?

Yo te digo que Sonia Monroy. Me ha dado como un campanazo. Además, viene como Xena la Guerrera. A mí me parece que tiene un punto de color. Vamos a ver, hace mucho que concursó, como otros también. Creo que fue en 2011 cuando participó y no sé si hay alguno que ha estado antes. A mí Sonia me gusta, pero es lo que te digo, creo que es un casting redondo. O sea, nos da diferentes edades, diferentes personalidades, tías muy cañeras que van a dar mucha guerra en pruebas. También, fíjate, vuelve Torres, Iván, Noel... Yo creo que vamos a vivir un 'All Stars' muy potente.

¿Te hubiera gustado ver a Montoya, por cierto?

Montoya, de momento, está descansando. Está bien esta depuración que está haciendo, porque ha vivido los dos realities más fuertes y más duros. Y seguidos. Yo creo que esa depuración le está sentando muy bien. Déjale un rato.

Entiendo que cada uno habréis tenido vuestro verano, pero después de todo el año juntos, ¿le has echado de menos?

Montoya siempre va a estar en mi vida y yo voy a estar en su vida. Entonces es como... bueno, forma parte de mí.