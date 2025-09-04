Encuesta: ¿Quién es tu concursante favorito de 'Supervivientes All Stars 2025' que debe convertirse en ganador?

La espera ya ha terminado: 'Supervivientes All stars' ha arrancado motores en Telecinco reuniendo a 14 de los concursantes más icónicos del reality que han pasado por las paradisiacas playas de Honduras. Una edición que regresa por segundo año a la parrilla de Telecinco, en esta ocasión en septiembre y de manera extraordinaria.

Una edición que regresa con novedades y es que las condiciones son más extremas y las pruebas, además de decisivas, se tornan más exigentes que nunca. "Por primera vez los Cayos Cochinos nos acogen en septiembre. Una época difícil por las complicaciones meteorológicas; una edición que se presenta muy exigente ya que los supervivientes tendrán que enfrentarse a unas playas sin dotación mínima con la que poder alimentarse", han sido las primeras palabras empleadas por Jorge Javier.

Cabe destacar que desde que se anunció el regreso del reality, la organización ha ido confirmando la identidad de los concursantes hasta conformar el casting al completo. Adara Molinero, ahora compartiendo isla con su madre Elena Rodríguez, ha sido la última en ser confirmada.

También en el casting figuras como Gloria Camila, Tony Spina, Fani Carbajo, Sonia Monroy o Alejandro Albalá, todos ellos con cuentas pendientes y marcadas experiencias en los Cayos a sus espaldas. Completan el casting otros, como Iván González, Jessica Bueno, Kike Calleja, Carlos Alba, Miri Pérez Cabrero, Noel Bayarri o Rubén Torres.

¿Quién es tu concursante favorito de 'Supervivientes All Stars'? ¡Vota ya en la encuesta!

Durante las próximas semanas la audiencia tendrá un papel determinante y es que no solo decidirá expulsiones, sino también será la encargada de erigir al ganador o ganadora de la edición. Con el casting al completo y los concursantes habitando las playas de los Cayos Cochinos solo queda preguntarse ¿quién es tu concursante favorito? ¡VOTA YA EN LA ENCUESTA DE EL TELEVISERO!