'El Hormiguero' anuncia la lista de invitados y una sorpresa en su tercera semana de duelo con 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 22 al jueves 25 de septiembre a partir de las 21:50 horas. Y tras su segunda semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador entrevistó una vez más a Arón Piper, se reencontró con Imanol Arias y María Barranco, puso el toque musical con una nueva visita de Camilo y despidió la semana en el mismo tono con la nueva música de Luz Casal, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Esther Cañadas, que visitará el espacio de Antena 3 tras su paso por la Mercedes Benz Fashion Week en Madrid. El martes, Pedro J. Ramírez visitará a Pablo Motos por primera vez para presentar su nuevo libro 'Por decir la verdad. El precio de un periodismo insobornable'.

El miércoles queda reservado para Alejandro Amenábar y Julio Peña, que acudirán al programa de las hormigas tras el estreno de 'El cautivo', la película sobre la etapa de Miguel de Cervantes capturado en Argel. Y el juevez, Álex González será el encargado de cerrar la semana de la entrevistas, regresando al programa para presentar su nueva película.

Lunes 22 - Esther Cañadas

Esther Cañadas acudirá a 'El Hormiguero' por primera vez el próximo lunes, dando el pistoletazo de salida a la semana de entrevistas pocos días después de desfilar en el evento de Carolina Herrera celebrado en la Plaza Mayor de Madrid dentro de la Mercedes Benz Fashion Week. Y según ha advertido Pablo Motos, la visita de la la modelo irá acompañada de una sorpresa inesperada.

Martes 23 - Pedro J. Ramírez

El martes queda reservado para otra primera visita, ya que Pedro J. Ramírez acudirá por primera vez al espacio de Antena 3 con su publicación más reciente bajo el brazo. El periodista visitará el espacio de las hormigas para presentar 'Por decir la verdad. El premio de un periodismo insobornable', su nuevo libro que repasa los pulsos de poder y los escenarios más tensos de su carrera.

Miércoles 24 - Alejandro Amenábar y Julio Peña

El miércoles queda reservado para Alejandro Amenábar y Julio Peña, que dos semanas después de su paso por 'La Revuelta' acudirán a 'El Hormiguero' para presentar 'El cautivo' después de su estreno. Así, el protagonista del flim y su director desgranarán la película que relata la etapa de Miguel de Cervantes en Argel.

Jueves 25 - Álex González

Y el jueves, Álex González será el encargado de cerrar la semana para presentar 'La sospecha de Sofía', la nueva película que protagoniza dirigida por Imanol Uribe y que llegará a los cines el próximo 3 de octubre. El film relata cómo la vida de Daniel y Sofía cambia radicalmente a raíz de una misteriosa llamada.