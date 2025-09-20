El golpe bajo de Kike Calleja a Miguel Frigenti que revienta 'Fiesta': "No me faltes el respeto"

Después de ser el primer expulsado de 'Supervivientes All Stars', Kike Calleja ha vuelto a los platós de televisión y este sábado se reencontraba con sus compañeros de 'Fiesta'. Ha sido entonces cuando el colaborador se ha enfrentado con Miguel Frigenti por las críticas que le ha hecho sobre todo a su mujer.

"Mejor te iría en tu vida si tuvieras un amigo como yo que no te hace la pelota como estos. Yo de todas formas quiero decir una cosa. Si Telecinco hace en el futuro Supervivientes All Fracasados que obviamente te llamarán, yo me comprometo y que quede aquí claro, que yo de manera gratuita me voy a las galas a defenderte para evitar que salgas el primero", empezaba diciendo Miguel Frigenti.

Tras escuchar a su compañero y ver el vídeo de las críticas que ha recibido, Kike Calleja no se quedaba callado. "Me pareces un odiador profesional, yo nunca te he tenido como buena persona porque has traicionado a todos tus amigos. Te voy a decir que cuando has hablado de mi defensora, de mi mujer, yo te pediría que los dardos a mí, a mi mujer la dejamos a un lado", empezaba pidiéndole.

"Cuando tu novio te tuvo que defender de cosas indefendibles, que además le faltabas el respeto en los realitys, al revés le tuvimos que defender a él de ti", añadía Kike Calleja al respecto antes de darle donde más le podía doler a su compañero. "Dices que yo no valgo como concursante de realities, pero tú no vales como colaborador del corazón porque nunca traes una puñetera exclusiva. Tienes veneno en la sangre y muchos complejos", sentenciaba.

Miguel Frigenti le para los pies a Kike Calleja en 'Fiesta'

Unas palabras que provocaban un estruendoso aplauso del público de 'Fiesta'. "Yo sé perfectamente que quién dice verdades pierde amistades. Yo soy una persona sincera, que comento de manera honesta. Yo no valgo para hablar de la casa Real, y tú no vales para hacer realitys", se defendía Miguel Frigenti. "Por algo me han llevado a mi y no a ti porque a lo mejor no te quieren porque no das el juego que iba a dar yo", le espetaba Kike a su compañero.

"Si me han llamado o no es algo que se queda para mí. Y luego me parece muy sucio compañero, que vas de bueno, pero aquí estamos para comentar tu reality, el mío ya acabó y mi novio lo hizo de manera impoluta. Yo no tiré ningún dardo a tu defensora, dije que estaba enfadada", añadía Frigenti. "¿Sabes por qué está enfadada? por gente como tú que solo decís maldades porque en tu cuerpo solo te corre el veneno", insistía.

"¿Tienes algún complejo? Porque como dices que yo me he quejado de gordito y tal. Yo me he quedado porque luego hay gente que verdaderamente sufre esos comentarios", le recriminaba Kike Calleja. "Yo no tengo ningún complejo y no voy a entrar en tu juego. Yo fui la primera persona que censuré a Noel por llamarte gordito, así que no te pases de listo. Yo comento realities y he comentado corazón durante cinco años, así que te pido por favor que no me faltes al respeto metiéndote con mi trabajo", concluía Firgenti.