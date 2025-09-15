Así afecta el cambio de programación de TVE a 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora, que pierde su puesto

RTVE reorganiza sus tardes desde este lunes con la llegada de 'Directo al grano', el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró, afectando de lleno a 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora, que sufre un giro en su horario de emisión por la nueva estrategia de programación de TVE.

'Directo al grano' arrancará cada tarde, de lunes a viernes, a las 15:55 horas, con una duración que se prolongará hasta las 17:30 horas. Es decir, este formato 'quita' el puesto al primer tramo de 'Malas Lenguas', que se venía emitiendo precisamente en esa franja horaria.

No obstante, esto no significa que el espacio comandado por Jesús Cintora reduzca su peso en el ente público, puesto que RTVE ha reconfigurado las tardes para que todo encaje y conviva en la programación sin problemas y con una estrategia lógica.

Sin embargo, 'Malas Lenguas' no ha podido evitar una alteración muy importante en esos horarios y, también, en el canal de transmisión. Y es que, desde hoy lunes, la primera parte pasará a emitirse de 17:30 a 19:30 horas en La 2 justo al acabar 'Directo al grano' en La 1 -para no competir frontalmente- y mientras se emiten las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'.

Posteriormente, al concluir las ficciones, la segunda parte del espacio de Jesús Cintora se mudará a La 1 de 19:30 a 20:30 horas. Es decir, se hará una televisión transversal con 'Malas Lenguas', que contará con tres horas de emisión en total entre La 2 y La 1.

🚨 A partir del lunes..

¡¡Nueva temporada y NUEVO HORARIO!!



⏰ De lunes a viernes, #MalasLenguas con @JesusCintora:



🟠 17:30-19:30h en La2

🔵 19:30h en La1



¡Os esperamos! pic.twitter.com/XlBabhc39W — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 13, 2025

Así quedarán las tardes de La 1 a partir del lunes 15 de septiembre:

15:55h - 'Directo al grano'

17:30h - 'Valle Salvaje'

18:20h - 'La Promesa'

19:30h - 'Malas Lenguas' (de 17:30 a 19:30 en La 2)

20:30h - 'Aquí la tierra'

Así, 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora rivalizará directamente con 'Más vale tarde' de Iñaki López y Cristina Pardo en La Sexta, 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 y 'El tiempo justo' y 'El diario de Jorge' en Telecinco. También tendrá que enfrentarse, dentro de la propia RTVE, a la fortaleza de los seriales 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'.



