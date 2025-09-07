Adara indigna por lo hecho en su salto del helicóptero en 'Supervivientes All Stars', y el pasado desmonta su "show"

Adara Molinero ha sido una de las protagonistas (para mal) de los saltos desde el helicóptero de 'Supervivientes All Stars'. A pesar de su fuerza inicial, la joven no ha tardado en derrumbarse y protagonizar el salto más largo de la edición tras sufrir un ataque de pánico. Una situación con la que los espectadores no han comulgado, puesto que se ha convertido en el blanco de todas las críticas.

Nada más conectar con el helicóptero tras el salto de su madre, Sandra Barneda le ha recordado la promesa que hizo de lanzarse. "Te quería decir una cosa: antes de venir aquí, pues al final, estuve leyendo las redes y todo eso y estaba siendo muy criticada por volver y quería decirte que todos en la vida nos merecemos una segunda oportunidad... Para mí volver aquí es mi sueño y acabar lo que empezó. ¡Estoy súper nerviosa!", ha confesado, visiblemente emocionada.

La superviviente no se ha quedado ahí: "Tengo miedo, te lo reconozco. Podría hacerme la dura y decirte cualquier otra cosa, pero la verdad es que tengo miedo. Yo quiero intentarlo, luchar y si me caí, pues levantarme". Unas palabras que han arrancado el aplauso del público y que, a su vez, ha provocado que la joven se derrumbase en directo. A pesar de ello, la concursante ha podido dedicar el salto y colocarse para proceder con el salto.

Tal y como han captado las cámaras, Adara ha comenzado a sentirse indispuesta. "No puedo, tengo miedo", se podía leer de sus labios. "En la anterior edición no saltó y tardó tres días en saltar", ha enfatizado la presentadora para, acto seguido, conectar con la joven. Ésta ha reconocido haberse equivocado al pedir que le elevasen el helicóptero: "Me he hecho la chulita". No ha sido su único salto fallido y es que nuevamente ha tenido que sentarse en el helicóptero.

Pese a los intentos de Sandra Barneda para lograr que se tirase, la concursante no ha conseguido hacerlo provocando las lágrimas de su madre, Elena Rodríguez, quien asistía atónita desde la orilla. "No me gusta verla sufrir y lleva varios días mal con el estómago fastidiada y cuando he visto la altura he dicho "no se tira" porque no se va a tirar. Espero que lo haga y que disfrute de esta aventura también", ha compartido entre lágrimas. Finalmente, después de tres intentos la Adara Molinero lo ha conseguido. Lo ha hecho acompañada en el helicóptero de Ruben Torres y visiblemente más calmada.

La hemeroteca desmonta el supuesto miedo de Adara Molinero a saltar

Cabe recordar que uno de los argumentos dados por Adara ha sido el miedo a las alturas y al propio salto. Sin embargo, la joven se ha tirado desde el mismo helicóptero en hasta tres ocasiones. De hecho, la primera ocasión en la que se lanzó apenas tardó en hacerlo a pesar de la considerable altura que éste alcanzó. Corría el año 2023 y desde este momento han pasado poco más de dos años. El usuario @oscba1 así lo ha recordado en X:

Adara la primera vez no le dio miedo y se tiró de más alto… No lo digo yo, lo dice la hemeroteca. #ConexionHondurasAllStars1

— Óscar

Grandes críticas por su eterno salto desde el helicóptero

Los espectadores no se han mostrado especialmente benevolentes con Adara Molinero. De hecho, muchos han sido quienes han tildado de "bochornosa" la situación. "¿Cuando parará esta chica de hacer el ridículo?", ha preguntado una espectadora. En la misma línea, otro seguidor del formato ha puesto en duda su condición para participar en el reality: "Lo siento, esto no es de AllStars".

El bochornoso espectáculo de Adara. De verdad tía que si no vas a saltar del helicóptero para que coñ0 aceptas concursar de nuevo?

¿Cuando parará esta chica de hacer el ridículo?



— Lolitix

Viendo a Adara montar el show porque no se quiere tirar del helicóptero, después de habernos dado un discurso de que viene a darlo todo, y que llega más segura y más preparada que nunca…
— dramabananna

Adara es la misma que daba lecciones al pedazo de concurso que se marcó Sofía Suescun.



Lo siento, esto no es de AllStars.



— Gato negro 🖤🐈‍⬛

Ella si no monta el número no es feliz. Por favor, que no es su primer salto. Qué vergüenza!! A casa?
— Maryna Barcelona

El show de Adara en el helicóptero la primera vez lo entiendo la segunda también la tercera ya le aburre
— ᴍᴀɴᴜ ʏ ᴘᴏᴿᴛᴀ 🎧🤍

Que hayan llevado a un ALL STARS a una persona que no se atreve ni a tirarse de un helicóptero deja mucho que desear



— 𝒮𝓇𝓉𝒶𝒮𝒽𝒾𝓃𝑒𝑒 🎀🍓

Lo de Adara ya es vergonzoso, media hora para saltar, todo por un teatro barato.
— SCAR DE TURNO