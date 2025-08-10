Un experto carga contra Pablo Motos por lo que ha hecho en plenas vacaciones: "Es irresponsable y peligroso"

Pablo Motos no ha dudado en mostrar a sus seguidores algunos de sus planes durante las vacaciones de verano, incluyendo una práctica de lo más extrema en plena naturaleza que ha levantado ampollas. El vídeo del presentador buceando con tiburones ballena ha captado la atención de un veterinario y divulgador de animales salvajes, que no ha dudado en reprender al conductor de 'El Hormiguero' por su "irresponsable" práctica.

"No hay mayor campaña de normalización y atractivo del turismo irresponsable que cuando lo hacen figuras influyentes, y este es el ejemplo perfecto", ha comenzado sentenciando Eugenio Fernández, veterinario que ha analizado a través de un vídeo de Instagram todo lo erróneo tras la práctica que Motos ha promocionado ante sus más de 2.5 millones de seguidores en la plataforma.

Un experto en animales condena el último plan vacacional de Pablo Motos: "Esta es una actividad de turismo irresponsable"

Y es que, el conductor de 'El Hormiguero', no dudó en reflexionar sobre la positiva experiencia de su inmersión con estas criaturas marítimas. "Cuando compruebas la potencia de la naturaleza, te sientes a la vez insignificante, vulnerable y feliz", escribió Pablo Motos en la publicación sin saber el revuelo que causaría su actividad turística escogida.

"Basta con dedicar unos minutos a informarse para ver que esta es una actividad de turismo irresponsable. A veces no es tan fácil de detectarlas, pero una vez has participado de una sería inteligente no compartirlo en redes sociales", ha insistido el divulgador de animales salvajes en su vídeo a modo de denuncia de este tipo de prácticas.

"El uso de alimento para atraer a animales salvajes genera impactos en los ecosistemas, reduce sus conductas de evitación, pero no el estrés: no es que les caigas bien, es que les compensa tolerarte para conseguir comida", insiste Eugenio Fernández en su vídeo, muy crítico con Pablo Motos y su "emocionante" experiencia en el hábitat de estas especies.

"Esta clase de actividades donde los turistas nadan sin control alrededor de animales, en un punto de alimentación artificial, son muy peligrosas, y como vemos en el vídeo, hay varios momentos donde el presentador tiene a los animales excesivamente cerca o está en su trayectoria", termina sentenciando el experto.