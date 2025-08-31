TEN recorta 'Caso Cerrado': Así quedan los horarios de sus tardes con la llegada de 'No somos nadie' este lunes

Si hay un programa que es el referente de TEN es 'Caso Cerrado', el célebre programa de juicios presentado por Ana María Polo. El formato suele ocupar buena parte de la parrilla diaria de este formato estadounidense. Sin embargo, con la llegada de 'No somos nadie', el nuevo 'Sálvame', el espacio vuelve a perder poder en la parrilla de la cadena.

Así, la llegada del nuevo magacín de La Osa Producciones Audiovisuales con María Patiño y Carlota Corredera como presentadoras obligará a TEN a cambiar parte de su programación para hacer hueco al heredero de 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos'.

De esta manera, teniendo en cuenta que 'No somos nadie' se emitirá de lunes a viernes de 15:30 a 19:00 horas, 'Caso cerrado' verá reducida su emisión durante esas horas. No obstante, el formato seguirá emitiéndose tanto antes como después del formato en el que volveremos a ver a Belén Esteban y Kiko Matamoros tras el fiasco de 'La familia de la tele' en TVE.

'Caso cerrado' se emitirá de este modo desde las 10:39 horas hasta las 15:30 horas ofreciendo así cuatro entregas por la mañana y la sobremesa. Y posteriormente, tras el fin de 'No somos nadie' retomará su emisión de 19:00 a 22:00 horas ofreciendo otros tres episodios del programa de Ana María Polo.

Asimismo, los fines de semana, 'Caso cerrado' seguirá emitiéndose como es habitual durante las tardes en función de cuando ofrecerá TEN los partidos de la Liga F Moeve o la Liga Hypermotion.

Así fue la parrilla diaria de TEN el pasado viernes:

10:51h - 'Caso cerrado'

11:46h - 'Los hermanos Torres en casa'

12:12h - 'Caso cerrado'

20:34 - 'Justicia a toda costa'

Y así es la parrilla diaria de TEN desde el próximo lunes con el estreno de 'No somos nadie'

09:39h - 'Misterios y escándalos'

10:39h - 'Caso cerrado' (cuatro episodios)

15:30h - 'No somos nadie'

19:00h- 'Caso cerrado' (tres episodios)

22:02h - 'Crímenes en Floribama'

23:00h - 'Directo GOL'