Rocío Carrasco deja claro lo que opina Fidel Albiac de su fichaje por el 'Pekín Express' de TVE

Tras su fallido debut en 'La familia de la tele', que no llegó a producirse debido a la corta vida del formato, Rocío Carrasco vivirá su esperado regreso televisivo de la mano de 'Hasta el fin del mundo', el 'Pekín Express' de TVE que está a punto de arrancar sus grabaciones. De hecho, la televisiva ya ha puesto rumbo a Costa Rica junto al resto de concursantes, y antes de embarcar, no ha dudado en sincerarse con los medios sobre cómo ha encajado esta aventura Fidel Albiac, su pareja.

"Nos vamos, nos fuimos. Estoy muy agradecida por darme la oportunidad de vivir esta experiencia, que me parece una experiencia maravillosa", ha comenzado explicando la hija de Rocío Jurado ante los micrófonos de Europa Press en el Aeropuerto de Madrid- Barajas, donde se ha encontrado con algunos de sus compañeros de aventura como Alba Carrillo.

Rocío Carrasco se pronuncia sobre Fidel Albiac justo antes de arrancar 'Hasta el fin del mundo': "Él me apoya"

Por supuesto, lo ha hecho acompañada de Anabel Dueñas, su mejor amiga y uno de sus grandes apoyos con la que formará dúo en 'Hasta el fin del mundo'. "Con mejor compañía no podía ir", ha recalcado Rocío Carrasco ante los micrófonos, insistiendo en su buena relación con la intérprete que homenajea a Rocío Jurado en sus espectáculos.

Declaraciones de Rocío Carrasco sobre su participación en Hasta el Fin del Mundo de TVE.



"Espero vivirla, pasármelo bien y pues nada, eso, vivir la experiencia", ha asegurado también la antigua colaboradora de 'La familia de la tele', que se ha sincerado sobre las expectativas tras su fichaje en el 'Pekín Express' de TVE. "No sé si sorpresa, pero bueno, pues eso, una persona normal y corriente", asegura la televisiva. "Ahora sí, sino no lo hubiera podido hacer, pero ahora sí. Estoy perfecta, estoy muy bien", ha apuntado.

Ha sido entonces cuando ha desvelado como su ausencia en casa va a afectar a su relación con Fidel Albiac y cómo este ha encajado su nueva aventura televisiva que le llevará hasta Latinoamérica. "Bueno, nos tenemos que repartir los quehaceres y los trabajos y las cosas, o sea, él está ocupado de otras, por lo tanto…", ha desvelado Rocío Carrasco dejando entrever que este paso no afectará a la pareja.

"Él sabe que es una cosa buena para mí y que me apetecía mucho. Todo lo que sea bueno para mí, él lo apoya", ha terminado asegurando la hija de Rocío Jurado, negándose a contestar a las preguntas sobre el delicado estado de salud de Amador Mohedano, que se encuentra ingresado en el hospital o si ha tenido contacto con su hermano José Fernando tras la muerte de Michu. "Yo lo que sé es que me voy, que me voy, señores... ¡Que me voy! Me voy al fin del mundo, que lo sepáis", ha señalado para esquivar las preguntas antes de despedirse.