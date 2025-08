Mercedes Milá denuncia una manipulación hecha con IA que dice que ha estado "a punto de morir"

Cada vez son más los rostros conocidos que denuncian ser víctimas de estafas digitales. La última ha sido Mercedes Milá, quien ha expresado su enfado a través de su perfil de Instagram con TikTok por no impedir la difusión de este tipo de vídeos falsos.

"Mercedes Milá casi muere tras el tratamiento. Lo que hizo después dejó a España en shock", dice la publicación difundida por la red social. En ella, la periodista aparece en un vídeo editado con inteligencia artificial y, con su propia voz, promociona los beneficios de un producto que promete milagros contra la diabetes.

Muy enfadada, la que fuera presentadora de 'Gran Hermano' ha denunciado esta estafa a través de Instagram: "Más allá de la impresión de ver mi cara y mi voz diciendo cosas que nunca he dicho, lo que más me preocupa es el daño que puede causar este anuncio. Están manipulando imágenes con la salud, y eso es muy grave".

La súplica de Mercedes Milá tras denunciar la estafa

Además, Mercedes Milá denuncia el hecho de que el vídeo, que ya alcanza más de medio millón de visualizaciones, según la plataforma "no incumple las normas de la comunidad". Y este es el motivo que alegan para no haber borrado el vídeo. "Las plataformas como TikTok deberían ser parte de la solución, pero si se niegan a serlo, por lo menos no deberían ser parte del problema", añade.

Tras lo cual, lanza una advertencia a la plataforma: "Desde aquí les exijo que retiren el vídeo falso que, según ellos, no infringe sus normas, y les pido que tomen medidas reales para atajar este problema que están alimentando". Una denuncia que ha provocado el enfado y la indignación de numerosos rostros conocidos, como David Cantero, quien ha exclamado: "¡Qué espanto!". Marta Torné se pregunta: "¿Pero esto puede pasar?", mientras que Ana Isabel Bernal lamenta: "Es terrible la impunidad con la que actúan".

Mercedes Milá ha sido la última en alzar la voz contra este tipo de estafas, pero no ha sido la única. Manu Sánchez también denunció recientemente en Antena 3 el haber sido víctima de una suplantación de identidad para vender un producto quemagrasas. En este caso, la estafa simulaba una entrevista entre el presentador y la nutricionista Sandra Moñino que en relidad nunca había ocurrido.