Marisa Martín Blázquez da un vuelco con lo que revela de Isabel Pantoja ante la separación de Kiko Rivera

Tras la noticia bomba de la separación de Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales, muchos pusieron el foco en Isabel Pantoja y cuál sería su reacción. Este miércoles, Sandra Aladro aseguraba en 'Vamos a ver' que la tonadillera no se había enterado aún de la noticia pues nadie se la había comunicado y ella está completamente aislada. Un día después ha sido Marisa Martín Blázquez la que ha dado un vuelco con lo revelado en 'Tardear'.

Y es que después de que Kike Calleja dejara entrever que a Isabel Pantoja la separación de Kiko Rivera y su mujer Irene le alegraría pues nunca tuvo buena relación con ella y en cierta medida le culpaba de no haber ayudado a la reconciliación entre la madre y el hijo; Marisa Martín Blázquez ha dado una información contraria a todo eso.

"Ha habido gente que ha dicho que Pantoja se alegraría de esta situación y os puedo decir en este momento que todo lo contrario porque Pantoja independientemente de que en algún momento haya tenido algún tipo de distanciamiento con Irene siempre ha alabado muchísimo la función de Irene en la vida de Kiko y ahora es todo lo contrario, está preocupada porque sabe la labor que ha hecho Irene y como estaba Kiko con ella y sus hijos y tiene cierta preocupación", confesaba Marisa Martín Blázquez.

Así, la colaboradora de 'Tardear' insistía en que Isabel Pantoja está preocupada porque ahora su hijo se quede sin el pilar de Irene. "Aunque ella en algún momento cuando lo de la herencia envenenada responsabilizó a Irene, cosa que era imposible porque Kiko va por libre, ella estaba tranquila porque su hijo estaba con una mujer cabal y la preocupación viene porque ahora se queda solo sin el amparo de Irene y pudiera volver a las andadas", añadía Martín Blázquez. "Pero es que Kiko siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, con o sin Irene", defendía por su lado Paloma Barrientos.

"¿Y si está tan preocupada este no es un motivo suficientemente importante para que contacte con su hijo'", repreguntaba Frank Blanco. "Es un motivo suficientemente importante y lo sería para mí y creo que para ella, pero creo que y permitidme la expresión y que me la permita ella su soberbia no se lo permite. O por lo menos ahora, en un tiempo no sé", contestaba Marisa Martín Blázquez sin cortapisas.

Marisa Martín Blázquez destapa la preocupación de Isabel Pantoja por su hijo Kiko

Eso llevaba a que Paloma Barrientos recordara lo que pasó cuando Isabel Pantoja se presentó en el hospital cuando a Kiko Rivera le dio un ictus y la echaron del hospital. "La echó el propio hijo, no Irene", le recordaba Marisa Martín Blázquez. "Pero Irene estaba ahí y ha podido parar lo que ha podido de una persona que él mismo en qué situación estaba y los demonios que tenía", incidía Paloma Barrientos. "Pero Irene no podía frenar nada de eso", le replicaba Verónica Dulanto.

"Pero que me da igual que la echaron", repetía una y otra vez Paloma Barrientos. "Pero la echó Kiko", volvía a decirle Marisa Martín Blázquez. "Pero me da igual, si yo estoy en esa situación y esté en la puerta o en mi casa y sé que mi marido ha echado a su madre no me quedo tranquila", concluía la periodista.

Tras ello, Verónica Dulanto recalcaba como en la familia Pantoja ha habido acontecimientos como para que las cosas se hubieran reconducido y no ha sucedido como es el nacimiento del hijo de Isa Pi y Asraf Beno o ahora la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. "Han pasado cosas importantes buenas y malas y con todo y con eso no ha habido ningún acercamiento, ¿Qué tendría que pasar para que lo hubiera?", cuestionaba. "Pues tiene que haber interés y ninguno de las dos partes lo ha tenido, por mucho que haya algo que pueda juntarles si no hay interés no hay solución", respondía José María Almoguera poniéndose como ejemplo con lo sucedido entre él y su madre.