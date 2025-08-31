La Sexta fija la fecha del estreno de la nueva temporada de 'Salvados' con El Gran Wyoming como padrino

Llega septiembre y con él la nueva temporada televisiva. Así, son muchos los rostros y programas que vuelven a la parrilla de las cadenas este lunes 1 de septiembre. Otro de los programas que ya tiene cerrada su fecha de regreso a La Sexta es 'Salvados'.

Así, La Sexta ya anuncia el estreno de la décimo novena temporada de 'Salvados' para el próximo domingo 7 de septiembre a las 21:30 horas. Además, el espacio presentado por Gonzo ha avanzado quién será el encargado de abrir esta nueva tanda de programas.

Y se trata de un viejo conocido de Gonzo pues el primer invitado de lo nuevo de 'Salvados' será El Gran Wyoming. Así, el presentador de 'El Intermedio' se reencontrará con el que fue reportero del programa hasta su salto al programa de reportajes y entrevistas en 2019 como relevo de Jordi Évole.

Gonzo recuerda en 'Salvados' su primer día en 'El Intermedio'

En la promo que ha lanzado La Sexta se ve como Gonzo y El Gran Wyoming recuerdan el primer día del gallego como reportero. "El primer día que te conocií en El Intermedio me viste en maquillaje y dijiste, ¿eres el reportero nuevo? Pues vas a durar un año. Y yo joder como me dices eso en mi primer día y dijiste es lo que duran todos", rememora.

Gracias a 'Salvados', la audiencia podrá conocer mejor a Chechu y no a El Gran Wyoming. "Si miento deliberadamente un día en toda mi vida que llevo veinte años al día siguiente no vuelvo a trabajar nunca y esto lo hacen días todos los días", asevera. "Yo de periodista no tengo absolutamente nada", añade el presentador que regresa también a La Sexta con el estreno de la temporada 20 de 'El Intermedio'.

Pero además en esta entrevista a El Gran Wyoming aparecerán también otros de los rostros de 'El intermedio' como Thais Villas, que asegura que en los casi 20 años que lleva trabajando con él nunca jamás le ha visto enfadado; o Dani Mateo. "Somos la puta aldea de Asterix en la programación", recalca Wyoming dejando claro que a día de hoy no se podría estrenar un programa como el suyo.