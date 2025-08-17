La Sexta hace este anuncio sobre el regreso de 'Salvados' con Gonzo ante su nueva temporada 22

Con la segunda quincena de agosto ya empezada, las cadenas de televisión están empezando a promocionar algunos de los estrenos y nuevas temporadas de sus programas. Así, si La 1 ya anuncia el regreso de 'Late Xou' en septiembre, La Sexta ha hecho lo propio con 'Salvados'.

Uno de los programas más emblemáticos de La Sexta junto con 'El Intermedio' regresará en otoño con su temporada 22. Así, el espacio de entrevistas y reportajes formará parte de la parrilla de la cadena de Atresmedia en otoño.

La Sexta ya ha lanzado la promo del regreso de 'Salvados' con un Gonzo que se resiste a volver de vacaciones. En este vídeo promocional, el presentador deja claro que no le apetece tener que retomar el trabajo pues todavía queda verano por delante.

"No, está todo el mundo de vacaciones", se queja Gonzo mientras juega a tirar un boli como si de una ruleta se tratara en la que le dejan claro que tiene que volver al trabajo pues 'Salvados' regresa muy pronto a La Sexta.