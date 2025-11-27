Jordi Évole ceba "la entrevista" de 'Salvados' con el personaje clave de la gestión de la DANA que pone a Mazón en jaque

'Salvados' ha conseguido una de las entrevistas más buscadas y clave para analizar la polémica gestión de la DANA en Valencia. El programa de Gonzo ha entrevistado a Salomé Pradas, exconsellera de Interior y Justicia de la Comunitad Valencian y se podrá ver este domingo a las 21:30 horas en La Sexta.

El propio Jordi Évole, productor del formato a través de Producciones del Barrio, no ha dudado en cebar esta gran exclusiva del que fue su programa asegurando que es "la entrevista". Y es que el espacio de La Sexta habla largo y tendido con una de las máximas responsables de la caótica gestión del gobierno de la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024.

En el avance de la entrevista de 'Salvados' se ve cómo Salomé Pradas cuenta que informó a Carlos Mazón de la situación que se atravesaba en Utiel y en Requena aquel día y cómo no notó nada preocupado al presidente de la Generalitat, mientras él se encontraba de comida en El Ventorro con Maribel Vilaplana.

"Recibo la llamada del president y yo ahí le informo de la dificultad de poder a acceder a Utiel y Requena. Incluso ya se empezaba a hablar de desembalses de Forata", relata la ex consellera. Y es entonces cuando Gonzo no duda en hacerle una de las preguntas que muchos se hacen: si sabía ella dónde se encontraba Carlos Mazón en aquel momento. "No, en ningún momento", responde ella.

Pero es sin duda el momento en el que Salomé Pradas confiesa que no vio preocupado al Presidente el que dará mucho que hablar en plena investigación de la jueza. Y es que la ex consellera tarda unos segundos en responder asegurando que "no" vio que Mazón se alertara por las noticias que le daba

Este domingo, a partir de las 21:35 horas se podrá ver en laSexta la entrevista completa de Gonzo a Pradas en la que relatará detalles exclusivos sobre su gestión al frente de la emergencia y cómo vivió aquel día que se convirtió en el más trágico en décadas de la Comunidad Valenciana, con 229 muertos.