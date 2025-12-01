El público dicta esta sentencia a 'Salvados' tras la entrevista a Salomé Pradas y la crítica a Gonzo es atronadora

'Salvados' alcanzó este domingo su entrega más vista desde 2022 en La Sexta y el mejor dato en la etapa con Gonzo tras el 9,9% y el 11% que anotó la doble emisión que albergó la primera entrevista en televisión de Salomé Pradas, la exconsellera del dimitido Carlos Mazón (la única imputada) y máxima responsable de Emergencias de la Comunidad Valenciana durante la trágica DANA de octubre del 2024.

Éxito en números, pues había gran expectación por esa reaparición en la que dejó claro el comportamiento irresponsable y negligente de Mazón, quien era su jefe, pero no en crítica. El público ha dictado su sentencia a la entrevista que el periodista gallego realizó a la expolítica, y lo cierto es que hay consenso para mal.

Salomé Pradas se presentó en esta doble entrega de 'Salvados' con un discurso victimista, considerándose cabeza de turco de un cálculo político del gobierno de la Generalitat tras su cese; defendiendo que el CECOPI se convocó a la hora correcta y lo que es peor: lanzando numerosos bulos contra la actuación del Gobierno central, contra la AEMET y contra la Confederación Hidrográfica del Júcar. En definitiva, el relato que se viene sosteniendo desde hace más de un año.

Lo sorprendente es que esas insidias, más que confirmadas por la hemeroteca, no fueron rebatidas por Gonzo, que se alejó en todo momento de las preguntas incómodas dando lugar a una entrevista que, de forma generalizada, está siendo calificada de "fallida", "descafeinada", de "complaciente" y de "decepcionante"; poniéndose en la diana al periodista y presentador por su carácter "permisivo" y "pasivo" durante la charla: "Quien más ha perdido en la entrevista ha sido Gonzo".

"La entrevista ha defraudado, un periodista como @FerGonzo no puede dejar que le suelten tantas mentiras ya demostradas a la cara", "esperaba algo interesante, qué pérdida de tiempo", "va ser difícil volver a verlo como periodista de prestigio" o "triste porque no lo esperaba, triste y decepcionada" son algunas de las reacciones más destacadas.

"Que vergüenza de entrevista. Le has dejado que diga mentira tras mentira sin rebatirle absolutamente nada. Si para conseguir la entrevista, teníais que hacer este teatrillo, mejor no hacerla. Decepción total contigo y con el programa", ha denunciado otro espectador en una línea similar.

Mientras, otro usuario comparte una inapelable reflexión: "Me gustan programas como #SalvadosSaloméPradas, pero creo que abren un debate sobre la información en televisión. ¿De qué vale está entrevista si apenas se repregunta y no se corrigen ninguno de los bulos que repiten constantemente?".

El #SalvadosSaloméPradas de anoche me pareció una entrevista totalmente descafeinada. El periodismo tiene como deber sacar la verdad a la luz. Gonzo no ha rebatido ninguna de sus mentiras, cuando la hemeroteca está ahí y es muy fácil poner a Salomé Pradas contra las cuerdas. — Marta Diez (@martidiez) December 1, 2025

Después de ver la entrevista de #SalvadosSalomePradas, y habiendo visto otras conducidas por Gonzo, no entiendo este cómo no entró a desmentir los bulos y mentiras que ella emitió. Hay pruebas y autos judiciales que lo confirman. pic.twitter.com/Mmr4RBnFhD — Javier Alén 🫧 (@aleenvelo) December 1, 2025

Pues la entrevista de #SalvadosSalomePradas ha defraudado, un periodista como @FerGonzo no puede dejar que le suelten tantas mentiras ya demostradas a la cara… — Elena Mª DP/❤️ (@Elena_DPQ) December 1, 2025

Para este viaje, no hacían falta alforjas @FerGonzo. Una entrevista fallida.#SalvadosSalomePradas — M_MaR (@Panthalassa63) November 30, 2025

Decepcionante entrevista. El entrevistador y la ex consellera. Y otra vez lo de "si necesitan ayuda que la pidan" y no le corrigen. Esperaba algo interesante. Que pérdida de tiempo. Y mucha lágrima. Y mucha falsedad. Que cara tan dura. #SalvadosSaloméPradas — Manel Bondia. (@ManelBondia) November 30, 2025

El resumen de la entrevista #SalvadosSaloméPradas:

- Yo no tenía experiencia en estas cosas

- Bulos sobre las advertencias que AEMET lanzó

- Ay que pena más grande (aderezado con lágrimas de cocodrilo)

- Me siento a hablar para librarme de lo penal o hundir a todos conmigo — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) November 30, 2025

Hubiera hecho falta un programa especial de @ObjetivoLaSexta de @_anapastor_ después del #SalvadosSaloméPradas solo para desmentir tanto bulo y tantas mentiras que se han dicho. Porque la pasividad de Gonzo durante toda la entrevista ha sido pasmosa. Muy decepcionado. — Jano Pérez 🇵🇸 🇺🇦 🏳️‍🌈 🇪🇸 (@JanoPerezS) November 30, 2025

Si un entrevistado erra o miente, el entrevistador debe confrontarlo con la verdad. La entrevista ha sido excesivamente pasiva y complaciente. #SalvadosSaloméPradas — Olive Hoover (@OliveHoover17) November 30, 2025

Yo creo que quien mas ha perdido en la entrevista #SalvadosSalomePradas hoy, ha sido @FerGonzo. Va ser difícil volver a verlo como periodista de prestigio. Triste porque no lo esperaba, triste y decepcionada. — BegoSinMiedo #🔻🇯🇴🇵🇸 (@begonys) November 30, 2025

@FerGonzo, que vergüenza de entrevista. Le has dejado que diga mentira tras mentira sin rebatirle absolutamente nada. Si para conseguir la entrevista, teniais que hacer este teatrillo, mejor no hacerla. Decepción total contigo y con el programa. #SalvadosSaloméPradas — Namasté 🧘‍♀️🧘🏻‍♀️🧘🧘🏻 (@Namast56079489) November 30, 2025

Entrevista pobre y con un Gonzo permisivo y sin corregir las varias mentiras que esta Señora ha dicho y que ya se han demostrado que lo son. Decepcionante. #SalvadosSaloméPradas — Siceral (@alfo1_cerd) November 30, 2025

Repreguntar, rebatir, dejar en evidencia.

Nada de eso ha pasado hoy.

Y es una lástima porque la entrevista del año se ha convertido en el blanqueamiento del año. #SalvadosSaloméPradas — Olga Ruiz Carmona 🦋🏳️‍🌈 (@OlgaRuiz) November 30, 2025

Es vergonzosa la entrevista de @FerGonzo en @salvadostv a Salomé Pradas. Supongo que la entrevista se habrá pactado previamente para que Pradas os la haya concedido. Mentiras y más mentiras sin preguntas incómodas. #SalvadosSaloméPradas — Claudio Rovira (@claudiofisio98) November 30, 2025