La serie póstuma de Verónica Echegui que estrenará Netflix tras su muerte, basada en una novela de éxito

Este lunes, 25 de agosto, España entera se quedaba en shock al conocer una noticia que nos dejaba sin aliento: el fallecimiento de Verónica Echegui. La actriz fallecía este domingo a los 42 años tras varios días ingresada en el madrileño Hospital 12 de Octubre. Poco después, algunos medios, como 'El País', informaban que un cáncer había sido la causa de esta triste pérdida para el mundo del cine y de la televisión.

Sin embargo, muy pronto podremos ver el último trabajo de la intérprete. Su última serie. Aunque lamentablemente ella no podrá ver cómo quedó, Netflix estrenará próximamente 'Cuidad de sombras'. Se trata de un thriller policiaco ambientado en Barcelona que adapta a la televisión la primera novela de la saga 'Milo Malart' de Aro Sáinz de la Maza.

La ficción está dirigida por Jorge Torregrosa ('El cuerpo en llamas', 'Fariña', 'Intimidad') y protagonizada por Verónica Echegui e Isak Ferriz. Los guionistas Carlos López y Clara Esparrach han sido los encargados de escribir los seis episodios que conforman la primera temporada. Si hubiera una segunda, desgraciadamente, Verónica no podrá estar en ella.

Sipnosis de 'Ciudad de sombras', la última serie de Verónica Echegui

Isak Ferriz y Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' / Fuente: Netflix

"Un macabro crimen ha ocurrido en La Pedrera- Casa Milà: un cuerpo quemado ha aparecido en la fachada del emblemático edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart (Isak Ferriz), hasta ahora suspendido por indisciplina en los Mossos, regresa a la actividad en la ciudad condal para, de la mano de la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui) tratar de dar con el autor del crimen", explicaron desde Netflix cuando arrancó el rodaje.

Junto a Verónica Echegui e Isak Ferriz, completan el reparto Ana Wagener, Manolo Soto y Jordi Rico. Por el momento no se sabe cuándo se estrenará esta serie policiaca. Lo más probable es que sea a lo largo del 2026 cuando podamos ver en Netflix este último trabajo de la actriz.

Además de sus series y películas, cabe destacar el trabajo como directora de Verónica Echegui. Su cortometraje 'Totem Loba', le dio una de sus mayores alegrías profesionales: ganar su único Premio Goya, en el año 2022, como directora de cortometraje de ficción. Un sueño cumplido que, debido a su prematura muerte, no se podrá volver a repetir.