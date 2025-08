'La Promesa', avance semanal del 4 al 8 de agosto: Un atentado, un regreso agitador y una amenaza de despido

El cuadro es un retrato hiperrealista de Cruz, lo que pone patas arriba La Promesa. Señores y criados sienten la influencia de la “presencia” de la marquesa. Y la perturbación que provoca en el palacio es generalizada. Mientras, el barón de Valladares no da tregua y avisa de que el margen que les dio a Catalina y Adriano para dar marcha atrás en sus intenciones se está acabando.

Lope, ahora como lacayo, tiene que lidiar con una planta noble de lo más crispada. A la par, Cristóbal, el nuevo e implacable mayordomo, continúa imponiendo sus cambios y, esta vez, trastoca las comidas y cenas del servicio para siempre.

Por su parte, Manuel nunca imaginó que tardaría tan poco en volver a ver a su madre, la que cree asesina de Jana… El cuadro de Cruz reabre heridas que el joven heredero aún no había conseguido sanar. Y, por momentos, le hará perder la cordura.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del martes, 5 de agosto

La perturbación por la llegada del cuadro de Cruz continúa. Todos se sienten descolocados por su presencia, desde los señores hasta el servicio. Petra, particularmente, revive de manera silenciosa su pasado con la marquesa y hasta Alonso se quiebra ante la mirada inmóvil de su mujer.

Por otra parte, Martina insiste en reconciliarse, pero Catalina deja claro que algo entre ellas se ha roto… En paralelo, la crisis de pareja entre Adriano y Catalina se agrava. ¿Conseguirán solucionar todos sus problemas?

Pía olvida entregarle una carta importante a Cristóbal que ha llegado a La Promesa, lo que provoca una reacción desmedida por parte del mayordomo. ¿Qué pone en dicho escrito para que su respuesta sea tan desproporcionada?

En el hangar, Toño vive ilusionado por el vínculo creciente con Enora. Mientras, Manuel, en pleno duelo, lo anima sin resentimientos. El heredero avanza en su negociación con Leocadia por su empresa. Entretanto, comparte con Curro lo perturbado que se siente con el cuadro de Cruz, confesando que incluso ha llegado a hablarle como si pudiera escucharle. Finalmente, alguien atenta contra el cuadro y lo destruye en secreto. ¿Quién lo hizo y por qué ahora?

Avance de 'La Promesa' del capítulo del miércoles, 6 de agosto

Lo sucedido con el cuadro trae cola y Alonso busca un culpable. ¿Quién habrá sido el autor del ataque? ¿Formará parte de la familia Luján o del servicio? Para Catalina, Simona es como una madre y, por eso, acude a ella en busca de consejo con Adriano. El problema es que quizás la cocinera no le diga lo que esperaba oír.

María Fernández sigue esperando noticias de Samuel. La doncella se aferra a Manuel, su última esperanza para descubrir qué ha sido del sacerdote. Y Cristóbal insiste en hacer suya La Promesa con más cambios y más insatisfacción entre sus subalternos.

Mientras tanto, la decisión que toma Manuel sobre la empresa es toda una revolución para Toño y Enora, que lo celebrarán de una forma especialmente romántica. En la otra cara de la moneda, Curro y Lorenzo, que viven un enfrentamiento en el que se sobrepasan los límites.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del jueves, 7 de agosto

Manuel, Toño y Enora reciben un inesperado informe de ventas firmado por Pedro Farré. El heredero descubre que el hombre avisó a través de Leocadia y esta se lo ocultó. ¿Qué medidas tomará? Catalina se siente incomprendida por su entorno. Aun así, el marqués le ofrece una tregua: puede seguir con sus reformas en la finca si promete moderación y consenso.

El enfrentamiento entre Curro y Lorenzo estalla cuando el capitán lo golpea violentamente. Alonso, sin saber la verdad, protege a Curro ante las acusaciones.

María Fernández, por su parte, recibe una noticia inesperada: Samuel está vivo y con su familia. Vera, removida por su dolor personal, quiere contactar con su casa, pero Lope le advierte de los riesgos.

La realidad en La Promesa es muy distinta a la que solían vivir. Cristóbal impone orden entre el servicio: reorganiza los días libres y prohíbe mencionar a Rómulo Baeza bajo amenaza de despido. El ambiente se enrarece aún más, pues nadie confía plenamente en él.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del viernes, 8 de agosto

Ángela está tan enfadada con Curro por haber hecho venir al coronel Fuentes que no atiende a razones. Manuel enfrenta a Leocadia por haberle ocultado la llamada de Pedro Farré, pero la señora le da la vuelta a la tortilla. El heredero no se fía de ella y anula la firma prevista para venderle su porcentaje de la empresa.

Vera no puede dejar de pensar en su familia y Teresa y Lope se preocupan porque no es capaz de atender bien sus tareas. Cristóbal intenta conseguir información sobre el servicio a través de Curro, pero este alega no saber nada. El coronel Fuentes se ha instalado en La Promesa y Lorenzo no puede estar más incómodo.

Una llamada de Catalina al marqués de Valladares vuelve a enfrentar al matrimonio de los condes de Campos y Luján. Martina pide de nuevo consejo y ayuda a Ángela para llevar la segregación de su parte de La Promesa.

Por su parte, María Fernández da por perdida su relación con Samuel. Sin embargo, de forma totalmente inesperada… ¡el hombre aparece en La Promesa! Aunque no de la manera en la que ella esperaba.