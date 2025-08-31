'La Promesa', avance semanal capítulos del 1 al 5 de septiembre: El secuestro de Ángela y Leocadia, en jaque

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes, 1 de septiembre, los Luján son conscientes de que no tienen otra alternativa que aceptar la propuesta del barón de Valladares, pero descubren que con eso no será suficiente para poner fin al conflicto.

Manuel toma una decisión sorprendente con respecto a vender o no su parte del negocio de motores de avión a Pedro Farré. Y la decisión de quién conservará su puesto de trabajo, o Pía o Ricardo, no se dilata más en el tiempo: una intervención inesperada pone en jaque el ultimátum de Cristóbal. Entretanto, al mayordomo se le abre otro frente cuando alguien con poder le advierte del peligro que entraña, nada más y nada menos, que Pía.

El conflicto entre Curro y Lorenzo empeora, lo que detona los planes de huida del muchacho con Ángela: ella irá de inmediato a comprar su billete para Suiza. Pero en mitad de esa operación, Ángela desaparece. Tras no haber pasado la noche en palacio, todo el mundo se moviliza para saber dónde puede estar la muchacha. ¿Pero qué ha sucedido realmente?

Avance de 'La Promesa' del capítulo del 2 de septiembre

Todos se movilizan para dar con el paradero de Ángela. Cristóbal dirige la búsqueda por los terrenos de los alrededores, pero toma una decisión drástica respecto a Curro: ¡aparta al lacayo de las labores de rastreo! Él intenta intervenir, pero el mayordomo no da su brazo a torcer.

La extraña reconciliación entre Toño y Simona enturbia la relación del joven con Enora, que exige mayor sinceridad por parte de él. Ante la falta de pistas sobre Ángela, Manuel decide sobrevolar la zona en aeroplano acompañado de Enora.

La respuesta de los nobles no tarda en llegar. Se niegan a negociar nada, lo que lleva a los Luján a una posición delicada. Catalina se vuelve más radical y Alonso accede a intentar hablar con el barón de Valladares. Curro, inquieto por el destino de Ángela, se enfrenta a Lorenzo, que niega tener nada que ver con la desaparición de la muchacha. Sin embargo, el capitán no niega de la misma manera ante las preguntas de Leocadia. ¿Es el culpable?

Avance de 'La Promesa' del capítulo del 3 de septiembre

Ángela sigue sin aparecer, pero la confesión de Lorenzo lo cambia todo. El capitán pone a Leocadia entre la espada y la pared. Convencer al barón de Valladares es un imposible. Una vez más, Alonso se ve obligado a ir de nuevo hasta el palacio del noble para buscar un acuerdo a la desesperada. Toño y Enora no se ponen de acuerdo: a ella no le gusta que solo hiciera las paces con su madre por ella.

Curro, totalmente desesperado, intenta convencer a Cristóbal de que él encontrará a Ángela antes si le deja organizar la búsqueda. Incluso sus compañeros intentan mediar por él, sin éxito. A pesar de la negativa del mayordomo, Curro no piensa quedarse de brazos cruzados. María Fernández sabe qué significa estar desaparecida y por eso tiene la tremenda idea de ir a buscar a Ángela a la cueva donde ella estuvo secuestrada.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del 4 de septiembre

Martina y Jacobo intentan sin éxito convencer al barón de Valladares de hablar con el resto de nobles; pero su desprecio hacia Catalina lo arruina todo. A su regreso, Alonso se entera de lo ocurrido y Catalina escucha los insultos que el barón de Valladares profirió contra ella.

Leocadia no da crédito a la petición de Lorenzo y exige que acepte el dinero que le ha ofrecido. Toño, alentado por Manuel y Enora, da un nuevo paso hacia la reconciliación con Simona. Vera teme las represalias de su padre si Federico la traiciona, pero este viene a verla, aunque Lope duda si permitirlo.

Finalmente, Curro toma el mando de la búsqueda de Ángela, gracias a la intervención de Petra y Pía. Cristóbal se siente desplazado y sospecha que podría ser el padre de Ángela. ¿Estará en lo cierto?

Avance de 'La Promesa' del capítulo del 5 de septiembre

Federico vuelve a La Promesa y una charla con Vera sirve para poner patas arriba todo lo que la doncella pensaba sobre su familia. Catalina comparte lo que escuchó de Martina y Jacobo con Adriano, pero él no se posiciona a su favor, precisamente.

Los buscadores encuentran una prenda de Ángela, lo que podría suponer una prueba de que la señorita está viva. Viva permanece la ilusión de Manuel tras vender su parte de la empresa, pero Toño sigue sin entender por qué lo ha hecho. Manuel ha intervenido a favor de Pía y Ricardo respecto al ultimátum de Cristóbal. El mayordomo ya sabe que no puede despedir a ninguno. Sin embargo, eso no impide que tome una decisión casi igual de terrible para ellos. ¿De qué se trata?