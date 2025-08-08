La desgarradora confesión de Cayetana Guillén Cuervo sobre su agresión sexual: "Fue como la Manada, eran ocho tíos"

La actriz Cayetana Guillén Cuervo ha conmocionado a todos al destapar un traumático episodio que sufrió cuando tan solo tenía 6 años. Lo ha hecho en su pódcast, 'No te lo Cayes', donde durante su entrevista con la física y divulgadora Alba Moreno, recordó la agresión sexual de la que fue víctima cuando apenas era una niña.

La también presentadora quiso poner en valor la valentía de Alba a la hora de hablar públicamente sobre los abusos sexuales a los que hizo frente por parte de un familiar. "Gracias, Alba, por abrir tu corazón con tanta generosidad. Con tanta sensibilidad. Con tanta fuerza. Porque la vulnerabilidad también forma parte de la vida", escribió Cayetana Guillén Cuervo en su perfil de Instagram.

"Yo haciendo 'Mapa a Pandataria' hicimos un documental del proceso creativo. No lo había hablado nunca en la vida, ni siquiera a mi pareja se lo había comentado claramente. Nunca en la vida y, de repente, después de todo este tiempo, yo conté que a los seis años yo había sufrido una violación", empezó relatando la hija de Fernando Guillén y Gemma Cuervo en su pódcast.

La actriz reconoce que "lo conté más suave de lo que era". "Fue como La Manada, ocho tíos", recuerda Cayetana Guillén Cuervo. Sin entrar en demasiados detalles, debido al daño que todavía la produce, explica que esos "ocho tíos" se quitaron un cinturón que tenían y la "hostiaron". A raíz de esta violación tuvo que hacer terapia, gracias a la cual entendió como lo "había disociado para poder vivir".

Cayetana Guillén Cuervo tuvo que hacer terapia para superar la agresión sexual

"No somos la bandera de nada. Estamos entre dos personas que han decidido hablarlo aquí", dejaba claro la actriz y presentadora. Según le dijo la psicóloga, "las cosas que son muy dolorosas tu mente las aparta porque si no, no puedes vivir. Yo solté eso. Se me colocó en algún lugar del cuerpo, empecé a atacar cabos y todo en mi vida ha estado marcado por eso: mis relaciones personales, mis bloqueos sexuales, mis relaciones de pareja, mis relaciones de trabajo… Todo".

Este terrible episodio de su infancia le acarreó diversas consecuencias: "Yo tenía tal inseguridad con mi físico, tal bloqueo con mi físico… Odiaba mi cuerpo, sentía que no podía gustar a nadie. Y me dediqué a estudiar y a trabajar, a estudiar y a trabajar. A sentirme ocupada y útil donde yo sé que soy buena porque en lo otro no. Entonces, hostias, tengo un cabreo con la vida tía… Me da un coraje que flipas", se sincera Cayetana Guillén Cuervo.

La primera vez que la actriz habló de este capítulo de su vida lo único que no quería es que su relato cobrase un "excesivo protagonismo". Al hablar de este delicado tema, ella siente que es "una más". Como cabía esperar, la hija de Gemma Cuervo ha recibido infinidad de mensajes de apoyo y cariño por su sinceridad, tanto de compañeros y amigos de profesión, como de gente anónima u otras mujeres que han pasado por una situación similar.