Giro de 180º en las tardes de La 1: deja sin hueco a 'Trivial Pursuit' para encajar a Marta Flich en su parrilla

Quedan apenas unas semanas para que arranque la temporada televisiva que se avecina muy interesante con varios cambios en las tardes. La 1 contará de nuevo con una nueva parrilla vespertina en la que parece que 'Trivial Pursuit' se queda sin hueco.

Tras el buen funcionamiento de 'Malas Lenguas' en la sobremesa, que este lunes anotaba su segundo mejor resultado con el regreso de Jesús Cintora (10,6%), todo apunta a que el formato se mantendrá en emisión con su primer bloque.

Después se mantendrá la apuesta de TVE por las "Historias que hacen historia", o lo que es lo mismo, sus seriales ('Valle Salvaje' y 'La Promesa'). Y la nueva pieza que tendrá que encajar en su parrilla será 'Directo al grano', el nuevo magacín producido por La Osa Producciones Audiovisuales ('La familia de la tele') y Big Bang Media ('Malas Lenguas') con Marta Flich como presentadora. Y para completar la tarde seguirá 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus.

¿Pero y qué pasa con 'Trivial Pursuit'? Cabe recordar que TVE anunció la adaptación del célebre juego de mesa para su emisión diaria. Entonces se dio por hecho que el concurso que presentará Egoitz Txurruka ocuparía el hueco de 'El cazador' en las tardes de La 1 tras el fiasco de 'La familia de la tele' pues el resto de la parrilla diaria ya está ocupada.

Pero a principios de julio, TVE sorprendía al anunciar la puesta en marcha de 'La Pirámide', un concurso presentado por Itziar Miranda, y que llegaba de forma inmediata a la parrilla. No obstante, esta apuesta ha sido todo un fiasco de audiencia y ya ha sido retirada de la parrilla a falta de emitir unas 20 entregas grabadas tras cancelar sus grabaciones.

'Trivial Pursuit', de las tardes de TVE al prime time de La 1

Pues bien parece que el fracaso de 'La Pirámide' ha terminado por cambiar los planes de TVE para las tardes de La 1 este próximo curso. Así, pese a que en un principio se habló de emisión diaria, TVE ha dado un vuelco a su estrategia y finalmente 'Trivial Pursuit' se emitirá de forma semanal.

De este modo, según avanza Vertele, tras las grabaciones de las primeras entregas de la adaptación del concurso que producirá Satisfaction Iberia ('The Floor') el resultado ha gustado tanto a la directiva de RTVE que ha decidido apostar por él para su emisión en prime time para tratar de replicar el éxito del concurso que presenta Chenoa.

Ahora habrá que ver cuándo y cómo llega 'Trivial Pursuit' y como encaja dentro de las apuestas de prime time de La 1 para esta temporada entre las que se encuentran la décima edición de 'MasterChef Celebrity', el regreso de 'Late Xou' con Marc Giró, 'Cuánto, cuánto, cuánto', un nuevo game show con Eva Soriano y Aníbal Gómez, el neuvo docu-reality 'Hasta el fin del mundo' con Paula Vázquez y 'DecoMasters'. Asimismo, TVE también ha anunciado la puesta en marcha de 'Me meto en un jardín', un nuevo programa de entrevistas con Mercedes Milá y la producción de 'Sin gluten', una nueva comedia a la que habría que sumar también 'ENA' y 'La Película de la Semana'.

Así es 'Trivial Pursuit'

'Trivial Pursuit' une el espíritu clásico del juego con una realización actual, dinámica y visualmente deslumbrante. La mecánica del concurso se desarrolla sobre un gigantesco tablero de juego, donde los concursantes compiten respondiendo a preguntas de las distintas categorías para ganar quesitos y llegar al centro antes que sus rivales.

El primero en conseguirlo se proclamará ganador del día y se enfrentará a una emocionante ronda final contrarreloj para llevarse el gran bote. Cada episodio es una batalla de ingenio, rapidez y estrategia, en la que el conocimiento es la mejor arma para avanzar casilla a casilla.