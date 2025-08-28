Encuesta: ¿Apruebas o rechazas el fichaje de Gonzalo Miró como presentador en TVE de sus nuevas tardes?

TVE sorprendía hace una semana al anunciar el fichaje de Gonzalo Miró como copresentador de 'Directo al grano', el nuevo magacín de actualidad que prepara la cadena pública para sus tardes con Marta Flich como presentadora tras su salida de Mediaset y 'Todo es mentira'.

De esta manera, Gonzalo Miró abandona Atresmedia donde era uno de los tertulianos estrella de 'Espejo Público' en Antena 3 y de 'Más vale tarde' y 'La Roca' en La Sexta para dar el salto a TVE como copresentador de su nueva gran apuesta para las tardes de la mano de La Osa Producciones Audiovisuales ('La familia de la tele') y Big Bang Media ('Malas lenguas').

Por el momento se desconoce en qué franja y en qué cadena se emitirá 'Directo al grano', pues TVE sigue valorando que hacer con sus tardes ante el buen momento que atraviesa 'Malas Lenguas' en su primer bloque en sobremesa así como con su segunda parte, que desde hace unas semanas se emite en simulcast en La 1 y en La 2.

Tras conocerse el fichaje de Gonzalo Miró por TVE han sido muchos los que han criticado a la cadena pública por seguir ocupando su programación con rostros de izquierdas y ligados al PSOE como es el caso del hijo de Pilar Miró. Otros también han cuestionado que hayan elegido a alguien como él sin ser periodista titulado. Unas críticas a las que Rosa Villacastín no dudó en contestar en su cuenta de "X" dejando claro lo que pensaba de la llegada de Gonzalo a la cadena pública.

¿Y tú qué piensas? En El Televisero hemos decidido abrir una encuesta para pulsar la opinión de la audiencia sobre el fichaje de Gonzalo Miró como nueva cara de TVE junto a Marta Flich. ¿Crees que es un acierto su incorporación o lo consideras un completo error? ¡VOTA YA!