Almudena Ariza, una de las corresponsales más veteranas de TVE, tiene nuevo destino. Tras años desplazada a Jerusalén, desde donde ha cubierto el conflicto de Israel y Palestina, la cadena pública ha decidido trasladar a la periodista a Bogotá, donde cubrirá todas las informaciones relacionadas con Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá.

Este movimiento responde a la decisión de Televisión Española de renovar las corresponsalías de sus Servicios Informativos. Aunque llama mucho la atención, dado que hace tan solo unos meses José María Piqué puso en entredicho la labor informativa de Almudena Ariza por su enfoque sobre el conflicto en Oriente Medio, llegando incluso a pedir su cese a RTVE.

Ha sido la propia periodista la que ha anunciado, a través de su cuenta de X, que deja Jerusalén para dar comienzo una nueva etapa profesional en un nuevo destino. "Termina mi etapa como corresponsal en Jerusalén, después de casi dos años intensos cubriendo Oriente Medio. Han sido meses de trabajo profundo, de historias duras, complejas y necesarias", ha escrito la reportera.

La advertencia de Almudena Ariza a quienes critican su enfoque sobre Gaza

Además, ha desvelado cuál será su nuevo destino: Bogotá. "Cubriré Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. Aterrizo con ilusión… y con un recibimiento lleno de cariño por parte de mis compañeros: tarta, globos y sonrisas", ha dicho Almudena Ariza, quien ha querido dejar claro que el hecho de que abandone Jerusalén no significa que se deje de interesar por lo que ocurre allí. "No me desconecto de Gaza", advierte, ya que, desgraciadamente, "allí siguen muriendo, no solo bajo las bombas, sino de hambre. Es atroz. Inhumano. Y ocurre ante los ojos del mundo", lamenta.

Asimismo, la corresponsal de TVE lanza un aviso: por mucho que intenten silenciarla, no lo conseguirán. De esta forma, continuará "denunciándolo" desde su nuevo destino y "compartiendo los vídeos y testimonios que me llegan. Porque informar también es resistir".

Por último, Almudena Ariza comunica a sus seguidores de que "en septiembre estreno, además, un pódcast sobre Gaza que aportará contexto y perspectiva, pero también mostrará lo esencial: esa franja donde conviven el exterminio sistemático y la entrega de quienes se juegan la vida por ayudar. Seguiré contando. Gracias por estar ahí y por no dejar de escuchar y de leerme", concluye.