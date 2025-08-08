Dónde puedes ver toda la saga de 'Jumanji' con La Roca y Robin Williams en TV gratis este fin de semana

En los últimos meses, TVE está siguiendo la estrategia que tanto éxito le ha reportado a Cuatro con los bloques de cine temático dedicados a actores, sagas o tipos de películas. Así, si el fin de semana pasado fue la cadena de Mediaset la que hizo un ciclo por los 50 años de 'Tiburón', ahora es La 1 la que ha preparado un domingo de aventura con la emisión de la trilogía de una película emblemática como 'Jumanji'.

Así, La 1 ha preparado un contenedor muy especial para este domingo 10 de agosto bajo el nombre de "Desafío Jumanji". Se trata de un evento especial lleno de aventura y emoción que incluirá un nuevo pase del clásico 'Jumanji' protagonizado por Robin Williams junto a las secuelas que protagonizan Dwayne Johnson y Jack Black.

De esta manera, TVE comenzará el evento especial el domingo a las 15:50 horas con la emisión de "Jumanji: Bienvenidos a la jungla", la secuela de 2017. Justo después llegará el turno del clásico de 1995 que dio origen a la franquicia y concluirá con la emisión de "Jumanji: siguiente nivel" en prime time dentro de La película de la semana.

"Jumanji: Bienvenidos a la jungla" (Domingo 10, 15:50 horas)

Dirigida por Henry Jackman en 2017, supuso un reinicio de la saga, con actores como Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillian o Nick Jonas. Cuatro adolescentes se convierten en avatares tras ser absorbidos por un videojuego en el que vivirán aventuras mientras intentan volver a su mundo.

"Jumanji", la película original (Domingo 10, 17:50 horas)

Bonnie Hunt, David Alan Grier, Kirsten Dunst y Robin Williams en 'Jumanji'

Protagonizada por el recordado Robin Williams, ‘Jumanji’ dio inicio en 1995 a este universo cinematográfico. Estuvo dirigida por Joe Johnston y contó con un reparto completado por Kirsten Dunst, David Alan Grier o Bonnie Hunt. Todo comienza cuando Alan Parris se ve atrapado durante 25 años en un viejo juego de mesa. Tras ser liberado por dos niños, una manada de animales exóticos queda también en libertad.

"Jumanji: Siguiente nivel" (Domingo 10, 22:00 horas)

La última entrega hasta el momento fue dirigida en 2019 por Jake Kasdan, mantuvo el mismo elenco encabezado por Dwayne Johnson y devolvió a los avatares al juego, aunque intercambiando entre sí a los personajes. Los participantes se ven obligados a jugar una vez más esa peligrosa partida para descubrir qué es realmente lo que está pasando.