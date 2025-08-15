Dónde puedes ver la trilogía de 'El Hobbit' en TV gratis este puente de agosto: fechas y horario

Si hace dos semanas, Cuatro hizo un maratón de películas con tiburones con motivo del 50 aniversario de 'Tiburón'; la cadena de Mediaset ha preparado este puente del 15 de agosto una cita para los fans del universo de 'El señor de los anillos' con la emisión de la trilogía de 'El Hobbit' dentro de "Home Cinema".

Así, Cuatro ha aprovechado este puente del 15 de agosto para ofrecer las tres películas dirigidas por Peter Jackson y que están basadas en la novela homónima de J.R.R. Tolkien y que suponen la precuela de la historia de Frodo Bolson y el resto de personajes de 'El señor de los anillos'.

Para empezar, este viernes 15 de agosto, Cuatro comenzará la emisión de la trilogía con 'El Hobbit: Un viaje inesperado' a partir de las 15:30 horas protagonizada por Ian McKellen como Gandalf, Martin Freeman como Bilbo Bolsón, y Richard Armitage como Thorin Escudo de Roble, entre otros.

Mientras que la segunda parte, 'El Hobbit: La desolación de Smaug' se emitirá el sábado a la misma hora. Y para concluir la trilogía, Cuatro emitirá el domingo la tercera parte 'El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos' también a partir de las 15:30 horas.

¡Planazo de finde en @cuatro! La trilogía al completo de 'El Hobbit' 👏



Viernes: ⚔️ Un viaje inesperado

Sábado: ⚔️ La desolación de Smaug

Domingo: ⚔️ La batalla de los cinco ejércitos



⏰ A partir de las 15:40h pic.twitter.com/IE9DCerFOI — Mediaset España (@mediasetcom) August 15, 2025

'El Hobbit: Un viaje inesperado' (Viernes 15 de agosto a las 15:30 horas)

Precuela de la trilogía "El Señor de los Anillos", obra de J.R.R. Tolkien. En compañía del mago Gandalf y de trece enanos, el hobbit Bilbo Bolsón emprende un viaje a través del país de los elfos y los bosques de los trolls, desde las mazmorras de los orcos hasta la Montaña Solitaria, donde el dragón Smaug esconde el tesoro de los Enanos. Finalmente, en las profundidades de la Tierra, encuentra el Anillo Único, hipnótico objeto que será posteriormente causa de tantas sangrientas batallas en la Tierra Media.

'El Hobbit: la desolación de Smaug' (Sábado 16 de agosto a las 15:30 horas)

"El Hobbit: La Desolación de Smaug" continua la aventura de Bilbo Bolsón en su viaje con el mago Gandalf y trece enanos liderados por Thorin Escudo de Roble en una búsqueda épica para reclamar el reino enano de Erebor. En su camino toparán con multitud de peligros y harán frente al temible dragón Smaug.

'El Hobbit: la batalla de los cinco ejércitos' (Domingo 17 de agosto a las 15:30 horas)

Después de haber recuperado el reino del Dragón Smaug en la montaña, la Compañía ha desencadenado, sin querer, una potencia maligna. Un Smaug enfurecido vuela hacia la Ciudad del Lago para acabar con cualquier resto de vida. Obsesionado con las enormes riquezas en su poder, el rey enano Thorin se vuelve codicioso, mientras Bilbo intenta hacerle entrar en razón haciendo algo desesperado y peligroso. Pero hay aún mayores peligros por delante.

Sin la ayuda del mago Gandalf, su gran enemigo Sauron ha enviado legiones de orcos hacia la Montaña Solitaria en un ataque épico. Cuando la oscuridad se cierna sobre ellos, las razas de los Enanos, Elfos y Hombres deberán decidir si unirse o ser destruidos. Bilbo se encontrará así en la batalla épica de los Cinco Ejércitos, donde el futuro de la Tierra Media está en juego.