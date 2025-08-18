De los creadores de 'Entrevías' llega a Netflix su nueva gran serie con Luis Zahera: Así es 'Animal'

Netflix ha anunciado este lunes la fecha del estreno de 'Animal', la nueva serie protagonizada por Luis Zahera y con la productora de 'Entrevías'. Será el próximo 3 de octubre cuando esta nueva ficción en la que el gallego encabeza el reparto vea la luz.

Luis Zahera vuelve a trabajar así con la productora después del final de 'Entrevías' en Telecinco y de haber formado parte también de 'Vivir sin permiso'. Junto a él, la coprotagonista de 'Animal' es Lucía Caraballo ('Estoy vivo', 'Perdiendo el juicio').

La serie cuenta también con Carmen Ruiz ('Amar en tiempos revueltos') y Antonio Durán 'Morris' ('Fariña') en el reparto. Aitor Gabilondo ('Patria', 'El silencio', 'Yo, adicto') y Jota Aceytuno ('Urban. La vida es nuestra'), son los productores ejecutivos de la serie, dirigida por Alberto de Toro y Víctor García León, quien firma el guion junto a Ana Boyero, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio y Dani Castro (Cap.1).

Rodada íntegramente en Galicia, 'Animal' tiene como epicentro rural el ficticio pueblo de Topomorto, recreado a partir de diversas localizaciones en municipios de A Coruña como Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra, así como la ciudad de Santiago de Compostela.

Esta comedia demuestra que adaptarse a los cambios puede ser difícil... sobre todo si el cambio implica pasar de curar vacas a tratar la dislexia de una cobaya.

Así es 'Animal', la nueva serie de Luis Zahera

Luis Zahera y Lucía Caraballo en 'Animal'

'Animal' cuenta la historia de Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego que, ante la crisis que atraviesa el mundo del campo, se queda sin clientes porque sus vecinos ya no pueden pagarle.

Sin muchas opciones, acepta un trabajo que le ofrece su sobrina Uxía (Lucía Caraballo) la optimista directora de una tienda boutique para mascotas: un espacio perfecto, colorido y con más productos gourmet que un supermercado. Entre peluquerías caninas, consultas para hámsters y dueños más exigentes que sus propias mascotas, Antón descubrirá que sobrevivir en este nuevo ecosistema no será tarea fácil.