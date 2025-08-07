Avance del capítulo de 'Sueños de Libertad', del viernes 8 de agosto: una detención y Gabriel, victorioso

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado récord histórico este miércoles. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y cómo está utilizando a Begoña mientras don Pedro ha descubierto que tiene un cáncer terminal.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel no dudaba en pedirle explicaciones a Cristina por la charla que tuvo con Andrés sobre él y tratar de saber hasta donde ha llegado esa conversación y sus sospechas. Sin embargo, la hija de Irene no se amedrentaba ni se dejaba manipular por el abogado. Tras ello, Gabriel llegaba a la conclusión de que necesita un chivo expiatorio para que cargue con la culpa y despejar cualquier tipo de sospechas hacia él.

En casa de los Merino, Gema y Joaquín están completamente perdidos y desbordados por el comportamiento de Teo pues temen que vuelva a robar. Paralelamente, Raúl descubría la verdad de todo este asunto al ver que el moratón que tiene es porque está siendo víctima del acoso de un compañero en el colegio y le aconsejaba para que hable con sus padres. Por otro lado, Chema se reencontraba con Claudia y no dudaba en utilizar sus armas de seductor con ella pero Raúl lo descubría y le ponía al corriente de que han iniciado una relación.

Por su parte, don Pedro trataba de advertir a su hermana de que Damián está jugando con ella pues sigue enamorado de Digna y solo trata de utilizarla en su guerra con él. Irene se mostraba firme ante su hermano pero en realidad está intranquila y decidía hablar con Damián para pedirle que sea sincero con ella y no le haga daño. Tras ello, Damián decidía contactar con José, el padre de Cristina y antiguo amor de Irene, para saber la verdad sobre don Pedro.

Andrés decidía señalar a Gabriel ante toda la junta de ser el máximo responsable del robo de la muestra de Cobeaga y no dudaba en mostrar como estuvo en Francia antes de llegar a Toledo. Pero el abogado conseguía rebatir todas sus acusaciones y que todos crean que el señalamiento de su primo es puramente por celos por su relación con Begoña. Precisamente, la enfermera estaba preocupada por la tensión que existe entre los primos por su culpa.

Damián no dudaba en enfrentarse con Andrés por haberle puesto en evidencia al señalar a Gabriel como el culpable del sabotaje de Brossard. En medio de todo, Tasio descubría que entre las pertenencias de Remedios, la operaria de la fábrica a la que Gabriel ha estado asesorando legalmente, había una copia de la llave del laboratorio.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 368 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 8 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 368 de 'Sueños de Libertad'

Claudia, Fina, Carmen y Gaspar en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Don Pedro ha conseguido mermar la seguridad de Irene en su relación con Damián y siente que cada vez hay más cercanía entre su amado y Digna. Quien se encuentra en una encrucijada por culpa de don Pedro es Luz pues se siente incapaz de guardar el secreto de la enfermedad del empresario.

Tras el descubrimiento de Tasio, él y Andrés prosiguen con la investigación y deciden interrogar a Remedios para entender cómo pudo llegar la llave a su taquilla. La mujer niega cualquier tipo de acusación y aunque Andrés está convencido de que alguien la ha utilizado, Damián no duda en llamar a la guardia civil y la señala como la ladrona del robo de la muestra de Cobeaga que llegó a las manos de Brossard.

Gema decide hablar con Raúl y le pide que se aleje por favor de Teo y no le entretenga con su trabajo pues está convencida de que el comportamiento tan extraño del niño es culpa suya. El mecánico respeta su decisión pero ella termina descubriendo que el problema de Teo tiene que ver con el acoso escolar.

Claudia y Carmen consiguen con la ayuda de Gaspar montar una exposición con las fotos de Fina y Pelayo se queda completamente asombrado con el talento de Fina y decide mover sus hilos para conseguirle un trabajo como fotógrafa. Por otro lado, Damián se cita con José, el padre biológico de Cristina, pero él le deja claro que no piensa contribuir a hacer daño a Irene y a su hija.

Gabriel se muestra orgulloso de que los planes le estén saliendo bien al conseguir que Remedios haya pagado el pato del robo de la muestra de Cobeaga y con ello disuadir todas las sospechas de Andrés. Tras ello, no duda en confesarle a María que está listo para seguir con su plan de acabar para siempre con los De La Reina. Por último, Andrés sigue convencido de que Remedios no es la topo de Brossard y Begoña también desconfía aunque le deja claro que está convencida de que Gabriel es inocente.