Avance del capítulo de 'Sueños de Libertad' del lunes, 11 de agosto: Una amenaza y una confesión que causa estragos

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado récord histórico este miércoles. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y cómo está utilizando a Begoña mientras don Pedro ha descubierto que tiene un cáncer terminal.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Don Pedro conseguía mermar la seguridad de Irene en su relación con Damián y siente que cada vez hay más cercanía entre su amado y Digna. Quien se encontraba en una encrucijada por culpa de don Pedro es Luz pues se siente incapaz de guardar el secreto de la enfermedad del empresario.

Tras el descubrimiento de Tasio, él y Andrés proseguían con la investigación y decidían interrogar a Remedios para entender cómo pudo llegar la llave a su taquilla. La mujer negaba cualquier tipo de acusación y aunque Andrés está convencido de que alguien la ha utilizado, Damián no dudaba en llamar a la guardia civil y la señalaba como la ladrona del robo de la muestra de Cobeaga que llegó a las manos de Brossard.

Gema decidía hablar con Raúl y le pedía que se aleje por favor de Teo y no le entretenga con su trabajo pues está convencida de que el comportamiento tan extraño del niño es culpa suya. El mecánico respetaba su decisión pero ella terminaba descubriendo que el problema de Teo tiene que ver con el acoso escolar.

Claudia y Carmen conseguían con la ayuda de Gaspar montar una exposición con las fotos de Fina y Pelayo se quedaba completamente asombrado con el talento de Fina y decidía mover sus hilos para conseguirle un trabajo como fotógrafa. Por otro lado, Damián se citaba con José, el padre biológico de Cristina, pero él le dejaba claro que no piensa contribuir a hacer daño a Irene y a su hija.

Gabriel se mostraba orgulloso de que los planes le estén saliendo bien al conseguir que Remedios haya pagado el pato del robo de la muestra de Cobeaga y con ello disuadir todas las sospechas de Andrés. Tras ello, no dudaba en confesarle a María que está listo para seguir con su plan de acabar para siempre con los De La Reina. Por último, Andrés seguía convencido de que Remedios no es la topo de Brossard y Begoña también desconfiaba aunque le dejaba claro que está convencida de que Gabriel es inocente.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 369 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 11 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 369 de 'Sueños de Libertad'

Damián, Begoña y Andrés en 'Sueños de libertad'.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña insiste a Gabriel que le cuesta creer que Remedios sea la culpable del robo de la muestra de Cobeaga y él le deja claro que es Andrés quién está tratando de acusarle por celos por su relación. Mientras, Damián le pide a su sobrino que tenga paciencia con su primo.

Por su parte, Gema y Joaquín hablan con Teo por haber pensado mal de él pero le recriminan que no les contara que le estaban acosando en el colegio y él les pide que no hagan nada porque puede ser peor. Mientras, Luis le anuncia a Luz que no va a poder acompañarla a su simposio y paralelamente el Merino le hace ver a Andrés que se está dejando llevar por los celos para señalar a su primo.

Digna visita la exposición de Fina y le deja claro que su padre estaría muy orgulloso de ella pues además a él también le gustaba mucho la fotografía. Mientras, Manuela le confiesa a don Agustín su ruptura con Gaspar y María aprecia la tristeza de la ama de llaves. Tras ello, Manuela le pide a Claudia que le entregue una carta a Gaspar.

Por otro lado, José vigila a Cristina e Irene y se replantea si contarle toda la verdad tras su charla con Damián. Paralelamente, Irene se muestra distante con Damián y no duda en tratar de resolver los sentimientos que tiene el De La Reina hacia Digna.

Gabriel visita a Remedios en la cárcel y le dice que para salir de allí lo antes posible lo mejor es que se declare culpable, pero ella se niega y no duda en acusarle de ser él quién le metió la llave en su taquilla y él termina amenazándola. Finalmente, Damián les explica a Begoña y Andrés que Remedios ha confesado.