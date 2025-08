Ana Obregón pide marcharse de 'YAS Verano' por el "desagradable" momento vivido: "Qué mal gusto"

Este viernes, Pepa Romero daba la bienvenida en el plató de 'YAS Verano' a Antonio Sirvent, un joven sepulturero que se ha hecho viral en las redes sociales al mostrar su trabajo en los cementerios de forma desenfadada. Algo que no ha gustado nada a Ana Obregón, que pedía poder marcharse del plató para evitar tener que hablar de algo que le producía dolor.

"Tu te tomas tu trabajo con un poco de humor negro", le empezaba diciendo Pepa Romero al invitado. "Un poquito porque sino no podría trabajar en él", se defendía Sirvent contando que empezó siendo enterrador con 25 años y que lleva 5 años trabajando.

Tras ello, Pepa Romero dejaba claro que Ana Obregón se estaba mordiendo la lengua. "Yo si hay algo en la vida que respeto es la profesión de cada persona, yo respeto tu trabajo muchísimo pero entiende que para muchas personas es desagradable", empezaba diciendo la actriz y colaboradora tras asegurar que lo que hacía Antonio en Tik-Tok era "un horror y qué mal gusto".

"Nadie se para a pensar en qué es la muerte, pero hay que hacerlo desde otro punto de vista que es que los seres humanos somos energía y cuando trascendemos pasamos a ser otro tipo de energía, yo lo veo desde un punto de vista más espiritual, más serio", proseguía diciendo Ana Obregón al respecto.

"Para muchas personas que te vean y que han perdido a seres queridos pues que tú hagas rollos de la cucu momia y de que me hables de bebés y niños. De verdad juro que odio a la gente que juzga, no te estoy juzgando, solo te doy mi humilde opinión", aseveraba.

Pepa Romero impide que Ana Obregón se vaya de 'YAS Verano'

Ana Obregón se enfrenta con Antonio Sirvent en 'YAS Verano'

Y entonces, Ana Obregón pedía si podía salir al baño para evitar tener que seguir hablando de este asunto. "A mi no me gusta nada, de hecho yo tenía que ir al baño, no sé si irme ahora", soltaba la actriz y presentadora. "Espérate, que no queda tanto para la publicidad", le pedía Pepa Romero frenando su intención de marcharse del plató.

Al escuchar el rapapolvo de Ana Obregón, Antonio Sirvent se quedaba sin palabras y no sabía como contestarle. Tras ello, el joven expresaba que solo quiere mostrar que su trabajo es un trabajo más y que él no hace nada morboso. "Imagínate que tienes que enterrar a un niño. ¿Tú te piensas que a su madre le hace ilusión ver ese nicho? Hay que tener un respeto", le recriminaba después la actriz. "Entiendo que es un trabajo, pero es la forma en la que le das visibilidad. Son cosas muy dolorosas para los que tenemos la desgracia de haber tenido que enterrar a nuestros seres queridos", concluía Obregón.