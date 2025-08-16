Alberto Gras, ex de 'MasterChef', asegura que ha recibido un toque de atención por desmontar al programa

Hace unos días, Santiago Segura desvelaba la cantidad de dinero que tenían que pagar los concursantes de 'MasterChef' si revelaban quién era el ganador antes de que se emitiese por televisión. Pues bien, ahora, otro de los exconcursantes del talent culinario de TVE ha recibido un toque de atención por contar secretos desconocidos del programa a sus seguidores de TikTok.

Se trata de Alberto Gras, finalista de la octava edición. El fundador de Deleito ha hablado sobre cómo es la convivencia entre los concursantes durante las grabaciones, así como el aislamiento al que están sometidos, al más puro estilo 'Gran Hermano'. En un primer vídeo, el exparticipante de 'MasterChef' reveló que, durante los primeros programas grabados, "dos o tres concursantes" no vivían con el resto en la casa común, sino en un hotel donde podían recibir visitas y usar el teléfono móvil, algo que el resto de participantes no.

También contó otros secretos del formato, como los días que dedicaban a la grabación, así como las horas que dedicaban al aprendizaje y la formación culinaria que les proporcionaba el programa. Este primer vídeo tuvo tal repercusión, que decidió hacer en TikTok una serie de 21 días revelando aspectos del funcionamiento de 'MasterChef' desconocidos para el espectador.

Alberto Gras recibe un toque de atención por parte de 'Masterchef'

En uno de esos vídeos, Alberto Gras explicó que, durante uno de los trayectos al plató, el conductor les habría revelado quién iba a ganar esa edición. Siempre según su versión, informaron de esto a la organización del programa y, en consecuencia, no volvieron a ver a ese conductor, aunque finalmente ganó la concursante que el hombre había señalado. De esta forma, daba a entender que estaba pactado de antemano por parte de la productora el nombre del ganador.

En su último vídeo, el exconcursante de 'MasterChef' ha explicado a sus seguidores de TikTok que ha recibido un aviso para que deje de contar este tipo de cosas. "Como era de esperar y como me habíais dicho, ya me han llegado voces para que pare de contar cosas. Lo que he contado son anécdotas, no he desvelado nada que no se puede desvelar, pero sabíamos que podía pasar", ha explicado el empresario.

Por tal motivo, no sabe si seguir con esta serie o no. Además, asegura que ha recibido testimonios de otros concursantes de diversas ediciones que le han contado más anécdotas y curiosidades, así como mensajes de otros preguntándole si estaba loco por desvelar semejantes cosas. "Cómo no voy a contar cosas que me han pasado a mí", sentencia Alberto Gras en el vídeo.