Al descubierto el nuevo proyecto de Marta Riesco tras el batacazo de 'La familia de la tele' en TVE

Mucho se ha especulado en los últimos días sobre el posible regreso de Marta Riesco a la televisión tras el fiasco de su último programa, el fallido 'La familia de la tele', en TVE. Algunos apuntaban a que podríamos ver a la reportera en 'Directos al grano', el nuevo espacio que prepara RTVE con Marta Flich y Gonzalo Miró como presentadores.

Tras días de rumores, finalmente se ha confirmado cuál será el nuevo proyecto profesional de Marta Riesco. Y es que la periodista estará también en 'No somos nadie', el magacín de La Osa Producciones que, a partir del 1 de septiembre presentará en Ten María Patiño de lunes a jueves y Carlota Corredera los viernes. De esta forma, regresará al pisito junto a otros excompañeros de 'La familia de la tele', como Belén Esteban y Kiko Matamoros.

Por el momento se desconoce el papel que desempañará Marta Riesco en este nuevo programa, heredero de 'Ni que fuéramos', a su vez sucesor de 'Sálvame'. Pero, lo más seguro y dado sus buenas dotes como reportera, es que continúe con esta labor que ya desempeñó con gran éxito primero en Telecinco y después en TVE.

⚠ Llega el riesgo a nuestras vidas… y a tu televisor.

Marta Riesco (@MartaRiesco), micro en mano, es nuestro siguiente fichajazo para #NoSomosNadie. 🎤



🔜 #NoSomosNadie llega el 1 de septiembre a TEN (@TENtv) y Canal Quickie (@CanalQuickie) pic.twitter.com/flSGCm5Fhf — Canal Quickie (@CanalQuickie) August 21, 2025

Las que no estarán en 'No somos nadie' serán Lydia Lozano y Chelo García Cortés. La primera ha reconocido a Bluper que ha sido ella la que ha decidido no estar en el nuevo magacín de Ten: "He decidido parar, sin presión y sin prisa, cambiar de aires". Aunque no ha especificado si es por otros proyectos laborales.

Por el momento tanto su futuro como el de Chelo García Cortés es una incógnita. En el caso de esta segunda, aún tiene vínculos con TVE, ya que sigue siendo colaboradora de 'L'altaveu', el programa de La 2 para Cataluña. El que por ahora tampoco estará junto a Marta Riesco, Belén Esteban, María Patiño y Matamoros será Kiko Hernández, quien tampoco dio el salto a TVE y prefirió quedarse en Ten como copresentador de 'Tentáculos' junto a Carlota Corredera.