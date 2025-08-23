Agosto Jurásico: Dónde y cuándo ver la saga de 'Jurassic Park' gratis y en maratón este fin de semana

Si Cuatro apuesta este fin de semana por uno de los clásicos del cine de ciencia ficción con la emisión de la trilogía de "Regreso al futuro" para celebrar su 40 aniversario; TVE no se queda atrás y este fin de semana ha organizado un nuevo bloque temático de cine con la emisión de otra de las sagas más emblemáticas del séptimo arte: "Jurassic Park".

De esta manera, TVE sigue apostando fuerte por contenedores cinematográficos con los que conquistar a su audiencia los fines de semana como ya hiciera hace unas semanas con la saga de "Jumanji2 con gran éxito de audiencia.

En esta ocasión, TVE anuncia "Agosto Jurásico" para este fin de semana con la emisión de la primera película de "Parque Jurásico" este sábado a las 15:50 horas con Sam Neil, Laura Dern y Jeff Goldblum.

Aunque sin lugar a dudas será el domingo el gran día pues La 1 ofrecerá hasta tres películas de la saga. A las 15:50 horas llegará el turno de "El mundo perdido. Jurassic Park', la secuela. Y a las 17:50 horas tomará el relevo "Jurassic Park III".

Para completar el ciclo, La 1 emitirá dentro de "La película de la semana", la segunda parte de la reinvención de la saga "Jurassic World: El reino caído", dirigida por el español J.A. Bayona y protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

¡Bienvenidos al Parque Jurassic!



🦕El sábado, a las 15.50 horas, 'Parque Jurásico I'.



🦖Y el domingo, triple entrega con 'Parque Jurásico II', 'Parque Jurásico III' y '#JurassicWorld: el reino caído'.



Vive un agosto jurásico en @La1_tve. pic.twitter.com/ZAXRSMmGuE — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 20, 2025

"Parque jurásico" (Sábado 23 de agosto a las 15:50h)

Imagen de 'Jurassic Park'

El multimillonario John Hammond consigue hacer realidad su sueño de clonar dinosaurios del Jurásico y crear con ellos un parque temático en una isla remota. Antes de abrirlo al público, invita a una pareja de eminentes científicos y a un matemático para que comprueben la viabilidad del proyecto. Pero las medidas de seguridad del parque no prevén el instinto de supervivencia de la madre naturaleza ni la codicia humana.

"El mundo perdido: Jurassic Park' (Domingo 24 de agosto a las 15:50h)

Cuatro años después del desastre ocurrido en el Parque Jurásico de la isla Nublar, John Hammond revela a Ian Malcolm que existe otra isla en la que se criaban los dinosaurios antes de ser transportados a la isla Nublar. Ian, acompañado por dos expertos, deberá acudir a la isla Sorna para rescatar a una científica, aunque los planes cambiarán drásticamente.

"Jurassic Park III" (Domingo 24 de agosto a las 17:50h)

El doctor Alan Grant, ansioso por conseguir fondos que financien su estudio sobre la inteligencia del velociraptor, acepta la oferta de una pareja de millonarios, Paul y Amanda Kirby, para sobrevolar la Isla Sorna (Costa Rica), poblada por dinosaurios creados genéticamente. Tras un aterrizaje forzoso en la isla, Alan descubre que los Kirby estaban buscando a su hijo adolescente, perdido en la isla tras un accidente de parapente.

"Jurassic World: el reino caído" (Domingo 24 de agosto a las 22:00h)

Chris Pratt en 'Jurassic World: el reino caído'

Una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios restantes en la Isla Nublar, donde las criaturas han vagado libremente durante años tras de la desaparición del parque temático "Jurassic World". Claire Dearing, ex gerente del parque, ahora fundó el Grupo de Protección de Dinosaurios, una organización dedicada a intentar preservarlos.

Cuando a Claire le ofrecen la oportunidad de rescatar algunos ejemplares de la isla, acude a Owen Grady, el ex entrenador de dinosaurios que trabajó en el parque, para que la ayude a evitar la extinción de los dinosaurios.