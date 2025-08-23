40 años de 'Regreso al futuro': Dónde se va a poder ver la trilogía en TV gratis, este fin de semana

Si hace unas semanas Cuatro celebraba el 50 aniversario de 'Tiburón' con un ciclo de cine con la emisión de la emblemática película de Steven Spielberg y otras películas protagonizadas por un escualo; ahora la cadena de Mediaset hace lo propio con una de las trilogías más emblemáticas del séptimo arte: 'Regreso al futuro'.

Así, Cuatro sigue apostando fuerte por el cine los fines de semana emitiendo algunas de las películas más célebres como también fue el caso de la trilogía de 'El Hobbit' la semana pasada.

De esta manera, Cuatro aprovechará que 'Regreso al futuro' cumple este 2025 40 años para emitir de nuevo las tres películas dirigidas por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd y una de las cintas de ciencia ficción más queridas de la historia.

En concreto, la cadena de Mediaset ofrecerá las dos primeras películas de la trilogía este sábado. La primera a las 15:40 horas y justo después la secuela a partir de las 18:00 horas. Mientras que para disfrutar de la tercera y última cinta habrá que esperar al domingo a las 15:40 horas.

Y aunque no tiene nada que ver con la saga de Robert Zemechis, Cuatro también emitirá en su prime time de este sábado dentro de El Blockbuster la película "El libro de Eli", protagonizada por Denzel Washington, Gardy Oldam y Mila Kunis, que también es apocalíptica.

'Regreso al futuro' (Sábado 23 de agosto a las 15:40h)

El adolescente Marty McFly es amigo de Doc, un científico al que todos toman por loco. Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen; de lo contrario, su existencia no sería posible.

'Regreso al futuro II' (Sábado 23 de agosto a las 18:00h)

Michael J. Fox en 'Regreso al futuro II'

Aunque a Marty McFly todavía le falta tiempo para asimilar el hecho de estar viviendo dentro de la familia perfecta gracias a su anterior viaje en el tiempo, no le queda ni espacio para respirar cuando su amigo Doc aparece de improviso con la máquina del tiempo (mucho más modernizada), e insta a que le acompañen él y su novia a viajar al futuro para solucionar un problema con la ley que tendrá uno de sus futuros hijos.

En la tremenda vorágine futurista, con todo lo que ello conlleva, del Hill Valley de 2015, la presencia de tales viajeros temporales causará un efecto mayor que el que iban a arreglar. Un almanaque deportivo y la posesión del secreto de la existencia de la máquina del tiempo por parte del siempre villano Biff Tannen, serán los ingredientes que conjugarán una causa-efecto en el pasado, en el presente y en el propio futuro, que hará que Marty y Doc se tengan que emplear a fondo para poner fin a la catástrofe a la que les lleva el destino.

'Regreso al futuro III' (Domingo 24 de agosto a las 15:40h)

Marty McFly sigue en 1955 y su amigo Doc ha retrocedido al año 1885, la época del salvaje oeste. Éste le envía una carta donde comenta que la máquina del tiempo está averiada, y que es imposible repararla. Sin embargo no le preocupa estar atrapado en el pasado, pues allí es muy feliz trabajando de herrero aunque convive con malhechores. Pero Marty descubre una vieja tumba en la que lee que Doc murió en 1885 y, sin pensárselo dos veces, irá a rescatar a su amigo.