Acribillan a Terelu Campos por su actitud ante la caída de una trabajadora de 'Fiesta': "Vaya pachorra"

Este fin de semana no ha sido especialmente bueno para Terelu Campos. Pese a recibir el apoyo de Telecinco, quien le ha dado más peso al frente de 'Fiesta', relegando a un segundo plano a los otros dos presentadores veraniegos, César Muñoz y Álex Blanquer, los usuarios de redes sociales le han acribillado.

Por un lado, el pasado sábado X se llenó de críticas ante la decisión de la cadena de dar más protagonismo a la hija de María Teresa Campos. Y es que, ya no solamente presenta su sección nostálgica, 'Aires de fiesta', sino que, además, condujo tres de las cinco horas que duró el magacín. Pero este domingo, 24 de agosto, los ataques a la presentadora han ido más allá. ¿El motivo? Su actitud ante lo ocurrido con una trabajadora del programa.

'Fiesta' arrancaba con la sección de Terelu Campos, que este domingo ha estado dedicado a Carmen Sevilla. Tras un repaso de todos los contenidos que abordarían a lo largo de la tarde, César Muñoz y Álex Blanquer se despedían y dejaban a su compañera al frente del espacio. Justo después de la cabecera de se veía entrar a todos los colaboradores y a una trabajadora que corría para llevarse las zapatillas con las que había entrado Terelu.

En ese instante, la mujer sufría una caída al resbalarse con la alfombra que había en el suelo. "Estamos en directo, no te mates porque no merece la pena, compañera", se limitaba a decir la hermana de Carmen Borrego mientras Belinda Washington era la única que se levantaba de su asiento para ayudar a la trabajadora, quien finalmente abandonaba el plató.

Terelu Campos, linchada por los usuarios de X por su actitud

Una trabajadora de 'Fiesta' se cae en directo.

Incluso Terelu Campos se atrevía a bromear con la situación: "Les voy a decir una cosa dicen que los programas que empiezan así funcionan luego mucho, espero que ustedes digan esto va a ser hoy una yincana, pues más o menos".

Esta actitud de la presentadora provocaba infinidad de críticas en las redes sociales. Pues lejos de levantarse a ayudar a su compañera, se mostró completamente ajena al incidente sufrido.

La maquilladora de #Fiesta24A se cae en pleno directo al volver de publi.



Menos mal que estaba Belinda, porque si no… 🙄



Lo flipante es la reacción de Terelu y el resto: algunos hasta riéndose en vez de ayudar. pic.twitter.com/xgShjnm7lQ — M 📺 (@casasola_89) August 24, 2025

En unos años, en 'no somos ni que fuéramos', tendremos testimonio de la maquilladora en el que nos contará la bronca que le echó Terelu tras el programa, 0 pruebas 0 dudas https://t.co/bke7apH6TD — x (@not_deo0x) August 24, 2025

No voy a decir lo que pienso, me borrarian los tweets. https://t.co/3gUUeZj5D2 — Monica Bloodhawk (@MoniNefilim) August 24, 2025

A Terelu no se le mueve ni la pestaña postiza — Sra.Garvey (@Sra_Garvey) August 24, 2025

Es lo que tiene tener a trabajadoras como chachas — uriii (@uriiiimv) August 24, 2025

Para que nos vamos a levantar. Manda 🥚🥚. Vaya pachorra — Dani (@Danucho20) August 24, 2025

Menuda tipa la terelu — 💄Terebelle 💜 (@terebelle) August 24, 2025

Terelú ni inmutarse 🤦🏻 — Selu 🏹 (@seluzama) August 24, 2025

Que asco de gentuza! Sólo Belinda se ha preocupado. El resto mirando por encima del hombro y disfrutando la escena — Palito (@Palito102140534) August 24, 2025

Ahí se demuestra cómo es la gente — Rano Haters (@RanoHaters) August 24, 2025

K artificial es Terelu como presentadora . — Richard Morales (@Richard7237421) August 25, 2025