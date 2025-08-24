El accidente que paraliza 'Fiesta' en su arranque con Terelu Campos este domingo: "No te mates"

Al igual que hizo este sábado, 'Fiesta' ha alterado su escaleta de contenidos este fin de semana con la intención de mejorar sus datos de audiencia. Así, la sección "Aires de fiesta" conducida por Terelu Campos ha pasado de emitirse al final del programa a ser el arranque del mismo emitiéndose de 16:00 a 17:30 horas.

Así, este domingo, César Muñoz y Álex Blanquer aparecían al inicio para promocionar los contenidos del programa. Y Terelu Campos irrumpía en escena corriendo con las pantuflas de estar por casa en lugar de con zapatos. Todo un guiño al icónico momento de Carmen Sevilla en 'El Telecupón' aprovechando que se iba a homenajear a la artista.

"Pero Terelu que tienes los tacones aquí", le decía Álex Blanquer a su compañera al verla entrar con las zapatillas de estar por casa. "Ahh que me los habíais escondido vosotros", les replicaba Terelu Campos. "A ver, esto es un guiño a la gran artista de la que vamos a hablar hoy en 'Aires de fiesta', vamos a recordar a una de las artistas más queridas de nuestro país, Carmen Sevilla, vamos a repasar su vida, su carrera y su triste pérdida hace dos años marcada por la discreción y la polémica por el destino de sus cenizas", aclaraba la presentadora.

Tras un repaso de todos los contenidos de este domingo en 'Fiesta', César Muñoz y Álex Blanquer se despedían y dejaban a Terelu Campos al mando del programa para iniciar "Aires de fiesta". Y justo después de la cabecera se veía entrar a todos los colaboradores y a una trabajadora que corría para llevarse las zapatillas con las que había entrado Terelu.

Pero justo, esa trabajadora de Telecinco sufría una caída al resbalarse con la alfombra del suelo. "Estamos en directo, no te mates porque no merece la pena compañera", le decía Terelu mientras Belinda Washington se levantaba de su silla para ayudar a la compañera a levantarse antes de abandonar el plató.

"Les voy a decir una cosa dicen que los programas que empiezan así funcionan luego mucho, espero que ustedes digan esto va a ser hoy una yincana, pues más o menos", terminaba apostillando Terelu Campos antes de seguir con el programa con normalidad tras el incidente inicial con su compañera.