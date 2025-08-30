30 estrenos que puedes ver esta semana del 11 al 18 de agosto en Netflix, Prime Video, Movistar+ o Disney+

Ya estamos en la segunda mitad del mes de agosto. No es por llevar la cuenta, pero ahora tenemos más cerca Halloween. Y todos sabemos que es una de nuestras épocas favoritas. Pero antes de que lleguen las brujas, el frío y el pumpkin spice latte, vamos a disfrutar aún de las semanas que nos quedan de verano. Y qué mejor forma que aprovechando las películas y series que nos llegan esta semana al streaming, a plataformas como Netflix, Movistar Plus+, Disney Plus o Filmin.

Vanessa Kirby, la nueva Sue Storm en 'Los 4 Fantásticos', protagoniza una nueva película de acción con la firma de Netflix, 'La noche siempre llega'. Es uno de los títulos a reivindicar esta semana. Pero también tenemos el regreso de Betty la fea con la segunda temporada de su serie secuela en Prime Video. En la misma plataforma también tendremos la serie 'Butterfly', una historia de persecuciones, traiciones y mucha acción, marca de la casa. Y, si queremos más acción, pero con un toque de terror y ciencia-ficción, no podemos perdernos la primera serie de Alien, que llega a Disney Plus, creada por Noah Hawley.

Aunque puede que queramos historias más tranquilas y evocadoras. Ahí también tenemos opciones perfectas. Por un lado, la brillante 'Los que se quedan', con Paul Giamatti y la ganadora del Oscar Da'Vine Jo Randolph. Y, por otro lado, 'Aftersun', la película que nos descubrió a Paul Mescal. ¡Y ojo a la serie 'Quebranto', protagonizada por la superestrella latina Tini!

Estrenos en Netflix

La noche siempre llega

Sinopsis: Arriesgándolo todo para asegurarse un futuro para ella y su hermano, Lynette emprende una peligrosa odisea, enfrentándose a su oscuro pasado.

La película está dirigida por Ben Caron, con amplia experiencia en la dirección de episodios en series como 'Wallander', 'The Crown' o 'Andor'. Y aquí vuelve a hacer equipo con Vanessa Kirby tras su participación en la serie de Netflix sobre la Corona Británica, adaptando la exitosa novela de Willy Vlautin. El guion de 'La noche siempre llega' fue escrito por Sarah Conradt, y tiene a la propia Kirby como productora. "Fue muy significativo interpretar a alguien que está completamente al límite", explicó Kirby a la revista People. "El sistema la ha fallado y, cuando comienza la película, siente que ya no le quedan opciones. Ese es un lugar peligroso en el que estar, y eso me resultaba emocionante porque implica que hay una imprevisibilidad en cada una de las decisiones que toma a partir de ahí.”

Fecha de estreno: 15 de agosto

Estrenos en Prime Video

Butterfly

Sinopsis: La vida de David Jung, un enigmático e impredecible ex agente de los servicios de inteligencia de EE.UU. que vive en Corea del Sur, se desmorona cuando las consecuencias de una decisión imposible de su pasado vuelven a atormentarle. Se ve perseguido por Rebecca, una joven agente mortal y sociópata asignada para matarle, y también por Caddis, la siniestra organización de espionaje para la que trabaja.

Daniel Dae Kim, al que conocemos de 'Perdidos' o 'Hawaii 5.0', es el protagonista de este nuevo thriller de acción que nos llega a Prime Video. Se basa en la serie de novelas gráficas del mismo nombre de BOOM! Studios, creada por Arash Amel. Y, según Webtoon, "es un "thriller de espionaje centrado en los personajes que explora las dinámicas familiares dentro del traicionero mundo del espionaje". "'Butterfly' es la realización de un sueño que he perseguido durante mucho tiempo: reunir a guionistas estadounidenses y coreanos y crear una serie que tiende un puente entre dos culturas que amo profundamente", afirmó su protagonista en la presentación de la serie.

Fecha de estreno: 13 de agosto

Betty la fea: La historia continúa (Temporada 2)

Sinopsis: La historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano, Betty la fea, 20 años después de la conclusión de la serie original. Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía, Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Mila, y trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar, preguntándose si hace 20 años escogió el camino que le hacía verdaderamente feliz.

Esta segunda temporada se centra en Betty enfrentando decisiones que impactan su presente y redefiniendo la historia de su familia. Se explorará su intento de reconstruir la relación con su hija Mila y lidiar con la creciente distancia emocional con Armando. Además, nuevos secretos saldrán a la luz, incluyendo un embarazo inesperado que pondrá a prueba la estabilidad de todo lo que creía tener bajo control. Los nuevos episodios de esta continuación ideada por Prime Video buscan seguir con el éxito de la primera temporada estrenada el verano pasado. Y sí, por supuesto vuelven todos los protagonistas.

Fecha de estreno: 15 de agosto

Estrenos en Movistar Plus+

Los que se quedan

Sinopsis: Paul Hunham, un profesor cascarrabias de un prestigioso colegio de Nueva Inglaterra, se ve obligado a permanecer en el campus durante las vacaciones de Navidad de 1970 para velar por un puñado de estudiantes que no tienen a dónde ir. Contra todo pronóstico, la convivencia le llevará a forjar un insólito vínculo con uno de ellos, Angus, un inteligente y problemático muchacho con sus propios traumas, y con Mary, la jefa de cocina de la escuela, que acaba de perder a un hijo en Vietnam.

'Los que se quedan' es, por ahora, la última película de Alexander Payne. Aquí vuelve a reunirse con Paul Giamatti desde la brillante 'Entre copas', en una especie de cuento navideño sobre la familia encontrada. Con una Da'Vine Jo Randolph superlativa (arrasó en la temporada de premios en la categoría de Mejor Actriz Secundaria), tenemos una historia repleta de corazón que hará llorar a los más sensibles. "Habría sido un personaje completamente diferente si lo hubiera hecho hace 10 años", contó Da'Vine a Vanity Fair. "Ahora estoy un poco más centrada en contar historias de mujeres. Cuando comprendes de verdad el ambiente de esta industria y quién cuenta las historias, te das cuenta de que estamos marginadas. Soy una mujer de color. Y además, una mujer de color con curvas. Esas historias no se cuentan a menudo".

Fecha de estreno: 13 de agosto

Estrenos en Disney Plus

Alien: Planeta Tierra

Sinopsis: Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta. El equipo de rescate busca supervivientes entre los restos de la colisión y se topa con una forma de vida depredadora que levanta más misterios y miedos de los que cabría imaginarse. Debido a esta nueva amenaza, el equipo deberá luchar por sobrevivir. Lo que decidan hacer con este descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal y como lo conocen.

Uno de los estrenos más esperados del año llega por fin a Disney Plus. Se trata de un nuevo proyecto de la saga 'Alien', pero esta vez en forma de precuela, mucho antes de que la teniente Ripley (Sigourney Weaver) tuviera que enfrentarse al xenomorfo en el clásico de ciencia-ficción de Ridley Scott. Según Variety, el presupuesto de la serie ha superado a 'Shogun', la más cara de la plataforma hasta la fecha. Es decir, más de 250 millones de dólares. El showrunner es Noah Hawley, creador de 'Fargo' o 'Legión'. "Hay sorprendentemente poca mitología en las siete películas", contó Hawley en la presentación de la serie. "Ha sido genial no tener que improvisar una mitología sobre la existente, solo empezar de nuevo".

Fecha de estreno: 13 de agosto

Quebranto

Sinopsis: La historia de una mujer atrapada en sus conflictos emocionales mientras enfrenta un entramado policial lleno de giros inesperados.

Tini, la superestrella musical latina, da el salto a la interpretación con esta serie para Disney Plus, acompañada de Jorge López , al que descubrimos en 'Élite'. Esta nueva ficción será una especie de thriller policial, compuesta de seis episodios, y de producción mexicana. Grabada principalmente en México y en algunas locaciones de Argentina, 'Quebranto' está dirigida por Bernardo de la Rosa, y escrita por Andrés Gelós, Natacha Caravia y Andrés Pascaner.

Fecha de estreno: 15 de agosto

Estrenos en Filmin

Aftersun

Sinopsis: Sophie reflexiona sobre la alegría compartida y la melancolía privada de unas vacaciones que hizo con su padre 20 años atrás. Los recuerdos reales e imaginarios llenan los espacios entre las imágenes mientras intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre que no conoció.

'Aftersun', dirigida por Charlotte Wells en su ópera prima, narra unas vacaciones en Turquía a finales de los años 90 entre Sophie, una niña escocesa de 11 años, y su padre Calum, interpretado por Paul Mescal. A través de imágenes caseras grabadas por Sophie con una cámara MiniDV, la película explora la memoria y la nostalgia. Según su directora, el proceso de escritura fue "hacer mi camino a través de los recuerdos y enfrentar diversos sentimientos y, finalmente, enfrentar el duelo". Así lo contó en una entrevista para Vanity Fair.

Paul Mescal, por su parte, destacó la autenticidad de la relación padre‑hija en el film. "Es raro ver un drama protagonizado por un padre soltero donde el eje central es el amor", comentó en BFI. "Me atrajo el guion porque desde el principio ves una relación profundamente amorosa. Aunque hay momentos de disfunción, para mí es una relación muy funcional".

Fecha de estreno: 15 de agosto

