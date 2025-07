'Valle Salvaje', avance del capítulo del miércoles 16 de julio: Julio, en shock y una revelación bomba

'Valle Salvaje' afronta una semana decisiva en sus tramas y por ello, TVE ha decidido emitir doble capítulo tanto este pasado lunes como el jueves 17 de julio y el próximo 24 de julio aprovechando la emisión del Tour de Francia a través de La 1. Un cambio que afectará de lleno a 'La Promesa', que faltará a su cita con la audiencia en dichos días.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Úrsula no dudaba en quejarse de la situación tan lamentable que están viviendo en la Casa Pequeña al no tener suministros de comida y aseguraba que su gran preocupación es Pedrito aunque Bernardo le prometía que no les va a faltar comida.

Por su parte, José Luis ponía al tanto a Atanasio de las disposiciones que ha adoptado para controlar el uso de los recursos de sus tierras. Paralelamente, Matilde y Luisa descubrían que el duque puede decidir todo sobre sus vidas e incluso si pueden utilizar leña o no.

Después de pillar a Luisa con comida, Victoria no dudaba en amenazarle y le dejaba claro que si no le dice la verdad tendrá que atenerse a las consecuencias. Después, la doncella hablaba con Alejo y le decía que podría perder su trabajo. Asimismo, Victoria animaba a José Luis para que envíe alguien para amenazarles pues creía que la familia de Luisa les estaba ayudando.

Por su parte, Bárbara le pedía a Leonardo que le bese pero él le rechazaba. Y Julio le advertía a Úrsula que su hermano ha aceptado casarse con ella pero que tiene que tener paciencia pues si le presiona demasiado estallará. Mientras Adriana le confesaba a Julio su estado de buena esperanza tras descubrir que está embarazada.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 16 de julio sobre las 17:20 horas antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 210 de 'Valle Salvaje' del miércoles 16 de julio

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo estalla contra su padre asegurando que se avergüenza de él por lo que está haciendo con la Casa Pequeña y que su madre jamás lo habría permitido. Y José Luis no se contiene al darle una torta a su hijo.

Paralelamente, José Luis le advierte a Atanasio que Bernardo como duque no debe pagar ni un solo real pero la Casa Pequeña tiene una serie de deudas que pasaron a su nueva propietaria. Tras ello, Atanasio no duda en explicárselo a Matilde.

Por otro lado, Victoria pilla a Luisa en la Casa Grande y no duda en amenazarla para que se marche pues tiene prohibida su entrada y aunque Adriana trata de dar la cara por su amiga. Tras ello, Alejo anuncia delante de todos que ha decidido marcharse a la Casa Pequeña junto a la mujer que ama revelando así su noviazgo con Luisa.

Julio sigue en shock tras descubrir que Adriana está embarazada y ella le pide perdón. Por su parte, Bárbara insiste en dar un paso al frente con Leonardo mientras él e Irene tratan de aclarar lo que pasó en su alcoba entre ellos y ambos aseguran al otro que no significó nada para ellos. ¿Pero será verdad?