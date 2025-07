Un soltero de 'First Dates' se niega a responder a las preguntas del programa: "Dejémoslo así"

Víctor ha acudido a 'First Dates' este jueves 24 de julio con las ideas muy claras sobre su búsqueda en el amor, una mujer con la que comparta sus valores tradicionales y sobre todo, la fidelidad en la pareja. Y para ello, el 'Summer Resort' de Telecinco le emparejaba con Eugenia, una divorciada con la que compartió una noche de risas y confesiones hasta que llegó el momento de una incómoda pregunta.

"Necesito una persona en la que confiar y que confíe en mí, porque yo puedo dar todo de mí", aseguró la soltera de 47 años procedente de Rusia, que había firmado el divorcio con su exmarido tan solo hace unos meses después de casi 20 años de relación. Y Carlos Sobera no tardó en presentarle a la media naranja que el programa había ideado para ella.

Una soltera de 'First Dates' no tarda en calar a su cita de la noche: "Tiene pinta de ser celoso"

"Debe ser la primera vez en mi vida que hablo con una chica rusa", confesó Víctor, un militar de 52 años de Madrid que quedó impresionado con su cita de 'First Dates'. "Es guapo, bastante alto, esbelto, la espalda recta... Me gusta", aseguró la divorciada ante las cámaras, mientras que el también divorciado le dedicaba otro tipo de palabras entre bastidores.

Eugenia y Víctor en 'First Dates'

"Cuando la he visto... La he visto demasiado joven quizás, pero luego ya los gestos, cómo es, he sabido que aunque aparentase menos años no tenía 40, tenía más", señaló delante de cámara mientras ambos avanzaban hacia la mesa. Fue entonces cuando el madrileño se sinceró sobre su historial amoroso, concretamente su complicado divorcio.

"Fue algo muy traumático. Es ella la que se quiso divorciar. Me río porque el chico que me la presentó en su momento, que era compañero mío, luego se liaron. Pero bueno, eso pasó hace mucho", explicó el soltero de 'First Dates' dejando a Eugenia o Eu, como pidió que la llamase durante la cita, sin saber cómo continuar.

Pero la divorciada de 'First Dates' no dudó en compartir también cómo fue el final de su matrimonio. "Llevaba 18 años de matrimonio, no tenemos hijos y nos separamos hace medio año. Fue mi único hombre, porque mientras he estado casada no he tenido nada", comenzó explicando Eu antes de desvelar un detalle que dejó ojiplático al militar.

Víctor tiene que plantarse ante una comprometedora pregunta: "Ya tenemos una edad"

"Te lo digo para que no te lo pienses ni te inventes cosas, lo hemos tenido claro desde hace muchos años y somos mejores amigos. ¿Eres celoso?", preguntó directamente la soltera mientras Víctor trataba de enfundarse en su mejor cara de póquer para contestar. "Imagínate que tú y yo somos pareja, y me dices mañana me voy con mis amigas a un concierto de rock y entonces cojo y digo 'pues vale, tú sabrás lo que haces...'", le planteó el soltero sin responder la pregunta.

"Víctor tiene un poquito quizás pinta de ser celoso", aseguró Eugenia antes de comenzar a leer algunas de las preguntas más picantes de 'First Dates'. Si bien ambos negaron con rotundidad la posibilidad de abrir la pareja o hacer un trío, cuando llegó la hora de responder a su "mayor fantasía sexual" el silencio invadió la mesa con caras de incomodidad.

"Yo prefiero no contestar", resolvió la de Rusia antes de que Víctor zanjase la incómoda cuestión con un recado. "Creo que ya tenemos una edad... Entonces lo que hayas querido hacer ya se habrá hecho, dejémoslo así", terminó señalando el militar antes de pasar directamente a la sala de la decisión final. "Sí me gustaría tener una segunda cita y seguir conociéndola porque esto se ha quedado muy cortito y tenemos que hablar mucho más", aseguró el soltero.

"A mí me encantaría tener otra cita contigo, me gustaría conocerte más a fondo, saber más de ti .Vamos a casarnos", bromeó finalmente la soltera de 'First Dates' confirmando que ambos abandonarían el restaurante juntos, pero haciendo saltar todas las alarmas de su acompañante. "Bueno, vamos un poco rápido", advirtió el madrileño.