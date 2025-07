Horóscopo fin de semana, del 18 al 20 de julio de 2025: Predicción en todos los signos zodiacales

Llegamos al tercer fin de semana de este mes y ya puedes consultar la predicción diaria del horóscopo entre el viernes 18 de julio y el domingo 20 de julio para Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Este viernes se alcanza el Cuarto Menguante en Aries, que será como un soplo de aire fresco que renovará nuestra vida y puede traernos cambios muy favorables. También este día 18 Mercurio se pone retrógrado en Leo. Debemos tener cautela con los malentendidos y tensiones en la comunicación, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Te avanzamos todos los pronósticos del horóscopo del viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de julio de 2025 con el porvenir de todos los signos zodiacales en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor según las previsiones de Esperanza Gracia:

Horóscopo fin de semana Acuario

Necesitas tomarte la vida con más calma y no descuidar el ocio ni las relaciones sociales. Una persona muy importante para ti puede verse envuelto en una situación complicada y necesitará de tus consejos y apoyo.

Horóscopo fin de semana Escorpio

El benefactor planeta Júpiter, muy bien aspectado, contribuye a que las iniciativas y actividades que realices comiencen con buena estrella, y la suerte no te abandone en ningún momento.

Horóscopo fin de semana Aries

El planeta Saturno, retrógrado en tu signo, puede enfrentarte a desafíos que, aunque te cueste afrontarlos, se convertirán en sabias lecciones de vida. Se presenta un fin de semana prometedor.

Horóscopo fin de semana Géminis

Puede que tus planes inmediatos no se cumplan, pero si contienes tu impaciencia podrás retomarlos en breve. Controla tu impulsividad a la hora de decir lo que piensas. Apuesta por tus corazonadas.

Horóscopo fin de semana Tauro

Tienes motivos para sentirte orgulloso por todo lo que estás consiguiendo, pero no bajes la guardia y sigue adelante por la senda que te has marcado para no perder nada de lo ganado hasta ahora.

Horóscopo fin de semana Virgo

No permitas que nadie cuestione las decisiones que estás tomando en tu vida. Virgo, abraza esas ilusiones que están floreciendo dentro de ti como un tesoro y entrégate a ellas en cuerpo y alma. Cuando menos te lo esperes serán una realidad.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Protegido por la positiva energía del Sol, que transita por tu signo hasta el día 22, el destino te va a sorprender gratamente, si tienes la valentía de cerrar esos ciclos que sólo te han generado malestar y frustración.

Horóscopo fin de semana Piscis

No quieras abarcar más de lo que puedes. Los pequeños detalles y atenciones serán tus aliados para iniciar o consolidar una relación. Pueden llegar nuevas oportunidades que te permitan mejorar tus ingresos.

Horóscopo fin de semana Libra

Puedes tener temas pendientes que no terminas de zanjar y que te inquietan. Sentirás la necesidad de alejarte de todas las presiones que te arrebatan la tranquilidad y de estar solo para reflexionar y tomar las decisiones que necesitas en este momento.

Horóscopo fin de semana Leo

Mercurio, el planeta de la comunicación, que está transitando por tu signo, el día 18 inicia un proceso de retrogradación, también en tu signo. Mercurio al retrogradar puede afectar negativamente a tus relaciones personales y/o laborales.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Es un buen momento para rehacer tu vida, soltar lastres y liberarte de ataduras del pasado, con la seguridad de que sólo tú tienes que llevar las riendas de tu vida, sin buscar la aprobación de los que te rodean.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Estás algo confundido y es posible que le des mil vueltas a todo. Este fin de semana necesitas estar a solas para conectar con tu yo interior y recuperar la serenidad. Un relajante paseo te sentará de maravilla.